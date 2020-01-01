Больше цвета: Селена Гомес показала, какие шубы будут самыми модными этой зимой

Певица продемонстрировала яркие образы в шикарных ультрамодных шубах.

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Певицу Селену Гомес вовсе нечасто встретишь на красных дорожках, а увидеть на улицах города практически не приходится фотографам. Но звезда удивила всех: папарацци целых три раза заметили ее на прогулках по Нью-Йорку. И каждый раз в новых ярких образах. Примечательно, что главным элементом в ее зимних луках были ультрамодные шубы. Сначала Селена появилась в короткой меховой куртке морковного оттенка, которую она сочетала с клетчатыми брюками, грубыми ботинками, желтым свитером и шапкой идентичного цвета.

Селена Гомес gettyimages.com

Вскоре Селена порадовала своих поклонников ещё одним стильным образом: длинная молочная шуба из овечьей шерсти очень выгодно смотрелась с комбинезоном алого цвета.

Селена Гомес gettyimages.com

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А этот лук в «стиле Снегурочки» наш самый любимый: мягкий трикотажный костюм белого цвета и плюшевое пальто в тон сделали образ настолько теплым, уютным и по-настоящему зимним, что сразу почувствовался дух волшебства предпраздничной атмосферы.

Селена Гомес gettyimages.com

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