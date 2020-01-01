Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 0
Ivona делится подборкой красивой и модной обуви для встречи Нового года, в которой Вы будете чувствовать себя королевой бала.
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
pinterest.com

Лодочки

Читай также: Селена Гомес показала, какие шубы будут самыми модными этой зимой

Лодочки всегда нас выручают. Главное — выбрать правильную цветовую гамму и не переборщить с деталями. Хочется предстать в более сдержанном образе? Обратите внимание на обувь в бежевых тонах, которая прекрасно смотрится и с юбками, и с брюками. Хотите выделяться и сиять? Серебряные туфли будут кстати. Идеально подойдут к платью из люрекса.

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
pinterest.com
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
pinterest.com

Высокие сапоги

Читай также: Эти сапоги делают ноги стройнее: показывает Эльза Хоск

Многие думают, что сапоги — исключительно уличная обувь, которая не подходит для вечеринок и домашних мероприятий. Разрушайте стереотипы и смело выбирайте высокие сапоги. Модели черного цвета станут беспроигрышным вариантом: они отлично сочетаются как с блестящими короткими платьями, так и с юбками миди любых оттенков. Советуем отдать предпочтение низкому каблуку, чтобы за долгий праздник ваши ноги не устали. Кстати, любое торжество рано или поздно может переместиться на улицу, а вы уже будете в полном всеоружии, не переживая за то, что нужно переобуться.

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
pinterest.com
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
pinterest.com

Ботильоны

Читай также: Подсказки для создания стильных образов с сапогами

Благодаря белым ботильонам, как у Снегурочки, приятные комплименты вам обеспечены. Они станут отличным дополнением к образам, выполненным в нейтральных оттенках, а особо смелые могут сочетать белые ботильоны с яркими свободными брюками или брючными костюмами. Для тех, кто не любит белый цвет в обуви, - отдайте предпочтение классическим черным с блестками. Такой вариант ещё практичнее, ведь их можно использовать не единожды в дальнейшем.

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
pinterest.com
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
pinterest.com
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года
pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Новый год 2021, обувь для встречи Нового года, в чем встречать 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь