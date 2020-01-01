Ivona делится подборкой красивой и модной обуви для встречи Нового года, в которой Вы будете чувствовать себя королевой бала.

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года pinterest.com

Лодочки

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Лодочки всегда нас выручают. Главное — выбрать правильную цветовую гамму и не переборщить с деталями. Хочется предстать в более сдержанном образе? Обратите внимание на обувь в бежевых тонах, которая прекрасно смотрится и с юбками, и с брюками. Хотите выделяться и сиять? Серебряные туфли будут кстати. Идеально подойдут к платью из люрекса.

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года pinterest.com

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года pinterest.com

Высокие сапоги

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Многие думают, что сапоги — исключительно уличная обувь, которая не подходит для вечеринок и домашних мероприятий. Разрушайте стереотипы и смело выбирайте высокие сапоги. Модели черного цвета станут беспроигрышным вариантом: они отлично сочетаются как с блестящими короткими платьями, так и с юбками миди любых оттенков. Советуем отдать предпочтение низкому каблуку, чтобы за долгий праздник ваши ноги не устали. Кстати, любое торжество рано или поздно может переместиться на улицу, а вы уже будете в полном всеоружии, не переживая за то, что нужно переобуться.

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года pinterest.com

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года pinterest.com

Ботильоны

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Благодаря белым ботильонам, как у Снегурочки, приятные комплименты вам обеспечены. Они станут отличным дополнением к образам, выполненным в нейтральных оттенках, а особо смелые могут сочетать белые ботильоны с яркими свободными брюками или брючными костюмами. Для тех, кто не любит белый цвет в обуви, - отдайте предпочтение классическим черным с блестками. Такой вариант ещё практичнее, ведь их можно использовать не единожды в дальнейшем.

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года pinterest.com

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года pinterest.com

Лучше, чем у Золушки: самая красивая обувь для встречи Нового года pinterest.com

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