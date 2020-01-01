Ivona делится подборкой модных приемов, как заправлять брюки в обувь, чтобы это было стильно и трендово.

Модные приемы: как заправлять брюки в обувь, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

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Если еще совсем недавно заправленные в обувь брюки считались спорным фэшн-приёмом, антитрендом, то в 2020 году это стало настоящим мейнстримом в мире моды.

Модные приемы: как заправлять брюки в обувь, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Модные приемы: как заправлять брюки в обувь, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Одними из первых на эксперимент решились Isabel Marant, а потом тенденцию подхватили и Celine. Модный дом предложил заправлять в обувь не только брюки, но и джинсы. Следом за ними этот приём подхватили звёзды стритстайла и модные блогеры.

Модные приемы: как заправлять брюки в обувь, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Модные приемы: как заправлять брюки в обувь, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Важное правило: не заправляйте брюки в обувь акцентного цвета, если хотите визуально удлинить ноги. Остальной лук можно составлять в монохромной гамме.

Модные приемы: как заправлять брюки в обувь, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

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Для стильных луков выбирать лучше всего прямые костюмные брюки или бананы. В идеале сочетать их с трендовыми резиновыми сапогами. Также советуем выбрать грубые ботинки, казаки, ботфорты, высокие сапоги. Эти практичные приемы помогут уберечь ноги от холода, а брюки от грязи или снега (если повезет этой зимой нам им насладиться).

Модные приемы: как заправлять брюки в обувь, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

Модные приемы: как заправлять брюки в обувь, чтобы выглядеть стильно pinterest.com

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