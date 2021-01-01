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Главные антитренды: не берите с собой эти вещи в 2021 год

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Ivona делится антитрендами 2020-го года, которые совершенно не будут популярными в 2021-м году. Не берите лишнего, чтобы не допустить модного провала!
Длинный тонкий кардиган
Длинный тонкий кардиган
pixabay.com

Длинный тонкий кардиган

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Кардиганы – один из главных трендов сезона. Но давайте сразу решим, какие модели покупать. В моде укороченные или объемные оверсайз-варианты. А в сторону длинных кардиганов из тонкого материала даже не смотрите.

Укороченные пальто

Укороченные пальто
Укороченные пальто
pinterest.com

История с оверсайз относится и к пальто. Покупать лучше всего длинные модели с мужского плеча. Про укороченные пальто в этом сезоне точно стоит забыть.

Скинни

Скинни
Скинни
pinterest.com

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Да, на скинни мода прошла. В 2021 году их не должно быть в Вашем гардеробе. Лучше всего заменить их на широкие модели или клеш, которые тоже отлично могут подчеркнуть прелести фигуры.

Сапоги на шпильке

Сапоги на шпильке
Сапоги на шпильке
pinterest.com

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Это абсолютный антитренд, к тому же ещё-немодно, да и не особо удобно. Выбирайте модели на высоком и устойчивом каблуке, сапоги-трубы, а также грубые высокие ботинки на широкой подошве. Обращайте ваше внимание, чтобы сапоги не заканчивались в широком месте ноги, это визуально полнит ноги.

Брюки с лампасами

Брюки с лампасами
Брюки с лампасами
pinterest.com

Девочки, забываем, как страшный сон. «Сыграли они свою роль» уже. Но одно скажем точно: в гардеробе обязательно должны быть джоггеры, широкие брюки или кожаные модели.

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Теги: антитренды 2020, что не будут носить в 2021
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Источник: Ivonа bigmir)net

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