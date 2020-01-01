Не только с помощью лака: ТОП-5 способов, чтобы колготки не рвались на пальце

Ivona делится эффективными способами, как решить извечную проблему с колготами.

Морозные ванны

Читай также: Как носить сапоги-чулки этой зимой

В первую очередь надо укрепить этот нежный и прихотливый аксессуар не только в области стоп, а и целиком. Для этого новые колготки необходимо увлажнить водой, положить в пакет, а затем отправить на ночь в морозилку. Именно таким образом структура полимерного волокна, из которого сделаны колготки, при увлажнении и заморозке меняется, и колготки становятся более прочными. Утром они должны медленно оттаять, и как только высохнут, можно смело надевать!

Размер имеет значение

Девочки, не забывайте, что на каждой упаковке колготок есть таблица размеров, она вам поможет. И если ваши параметры находятся на границе двух размеров, лучше берите больший. И ни в коем случае не приобретайте колготки на размер меньше, чтобы не пришлось их натягивать, ведь дыры не заставят себя ждать.

Красота ногтей

Ваше спасение — это максимально короткие и отполированные ногти, а также смягчающий грубую кожу крем, ведь именно качественный уход за ногами продлит жизнь вашим любимым колготкам.

Одна маленькая деталь

Читай также: Анджелина Джоли показала идеальный образ для зимних прогулок

В каждом доме обязательно найдется пластырь. Представьте себе, именно этот предмет поможет в спасении ваших колготок. Попробуйте наклеить на ногти больших пальцев тонкой полоской пластырь, и вы убедитесь, как этот способ работает! Также можно использовать и обычную вату: положите небольшой кусочек на ноготь. Таким образом вы создадите преграду, которая поможет избежать трения ногтя о колготки, а значит, и избавит вас от появления дыр.

Это по карману

Дабы избежать дырок в районе больших пальцев ног, всего-то нужно надевать под колготки носочки, а лучше — следки телесного цвета, которые создадут своеобразный барьер между колготками и ногтями, таким образом смягчив трение.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.