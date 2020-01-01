Будет горячо: как носить сапоги-чулки этой зимой

Ivona рассказывает, с чем сочетать модные сапоги-чулки в зимнем сезоне.

С юбками

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Сапоги-чулки идеально сочетаются с юбками любой длины. Конечно, не рискуйте надевать мини-юбки в мороз, а вот модели миди и макси вполне подойдут даже для холодного времени года. Отдайте предпочтение юбкам, которые не будут сковывать ваши движения. Не забывайте про эксперименты и яркие образы: юбки с анималистичным принтом и сапоги-чулки сделают вас богиней стиля.

С юбками pinterest.com

Со свободным свитером и юбкой

Это самый простой и беспроигрышный способ носить сапоги-чулки. Следует взять на заметку основное правило: такая модель обуви всегда гармонично смотрится со свободным свитером и кожаной юбкой-миди. И не бойтесь смешивать разные фактуры — это отменный прием для стильного лука.

Со свободным свитером и юбкой pinterest.com

Тотал-луки

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Зимой нам всем так не хватает солнца и теплых красок, но ведь всегда можно компенсировать плохую погоду яркими комбинациями со своих нарядов. Составляйте монохромный образ из красных, желтых или синих оттенков —не ограничивайтесь в своих задумках, тем более, когда в гардеробе присутствуют подходящие вещи.

Тотал-луки pinterest.com

С узкими джинсами

Такое сочетание порадует тех, кто любит носить узкие джинсы. Эта модель обуви отлично смотрится с облегающими штанами и полупальто из меха. Однако у подобных луков есть несколько особенностей. Не стоит выбирать слишком высокие сапоги: вы стесните свои движения, и никаких огромных каблуков!

С узкими джинсами pinterest.com

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