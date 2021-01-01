ТОП-5 советов, которые помогают в правильном уходе за шерстяными вещами

Ivona делится советами, как сохранить идеальный вид шерстяным вещам.

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С наступлением холодного сезона трикотаж становится основой нашего гардероба. В особенности шерстяные веши, которые отлично греют в рекордные заморозки и при этом выглядят статусно и стильно.

Конечно, у каждого вида шерсти есть свои нюансы по уходу, которые важно соблюдать, чтобы материал не сел, не скатался и долго радовал вас своим презентабельным видом, однако общие важные правила все же существуют. Стирка, отпаривание, хранение — все это может повлиять на состояние одежды, поэтому важно заранее изучить вопрос.

ТОП-5 советов, которые помогают в уходе за шерстяными вещами pixabay.com

Как стирать

Стирать шерсть нужно вручную при температуре 30°. Если на одежде появилось пятно, можно его аккуратно замылить, а затем вновь опустить вещь в воду. Так вы не нарушите плетение волокон. Для стирки необходимо использовать специальные средства: у производителей есть линейки для стирки деликатных тканей и шерсти — они подойдут идеально.

Как сушить

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После стирки необходимо раскладывать вещь на плоской поверхности. Вы можете использовать полотенце или пеленку, чтобы лишняя влага быстрее впиталась, либо же специальную сетку для трикотажа. Так вещь гораздо дольше сохраняет презентабельный вид.

Как гладить

Лучше не касаться ткани утюгом, чтобы не обжечь и не повредить. Вместо этого используйте отпариватель. Кстати, он же используется на производстве одежды из натуральной шерсти. Так вы избавитесь от нежелательных складок и не повредите волокна.

Как хранить

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Иногда мы ошибочно думаем, что на плечиках вещи дольше сохраняют форму и красоту. В этом случае — это заблуждение. Одежду из шерсти (особенно мериносовой), мягкую и деликатную, рекомендуется хранить в сложенном виде, чтобы ткань не растягивалась и не изменяла форму.

Как вернуть прежний вид

Натуральные шерстяные ткани со временем могут потерять вид из-за «свалявшихся» волокон ткани, или катышков. Это естественный процесс, которому не стоит удивляться, даже если вы приобрели вещь в магазине люксового сегмента. В таких случаях просто используйте специальную машинку для удаления катышков — это быстро, безопасно и удобно.

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