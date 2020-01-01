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Далеко не в моде: сапоги, от которых стоит отказаться уже сейчас

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Ivona рассказывает о моделях сапог, которые давно не в тренде, и их покупать точно не нужно.
Луноходы
Луноходы
pinterest.com

Луноходы

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Не можем сказать, что эта пара когда-то была в числе слишком модной обуви, но благодаря некоторым звездам спрос на эту модель вырос. Сейчас появиться в таких так же нелепо, как выйти в люди в уггах. Если не хотите проявить безвкусие, приберегите эту пару для дачи или поездки на горнолыжный курорт, где это будет выглядеть вполне уместно.

Йети

Йети
Йети

Если вам не нужно выходить на охоту в минус 50, то оставьте йети полярникам. В городе с таким меховым салоном лучше не разгуливать: внимание зоозащитников обеспечено.

Зимние на шпильке

Сапоги на шпильке
Сапоги на шпильке
pinterest.com

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Выглядеть красиво-всегда в почете, но только тогда, когда это не несет вред и опасность здоровью. Если Вы хотите надеть высокий каблук, проследите, чтобы идти было не дальше 100 метров, где полностью отсутствует лед. Иначе рискуете навредить себе одним неверным шагом.

Замшевые

Замшевые сапоги
Замшевые сапоги
pinterest.com

Эта пара обуви всегда доставляет нам немало хлопот, ведь стоит пройтись по улицам города в зимнюю слякоть, - на замшевых сапогах сразу появляются белые разводы от соли и прочей нечисти, от которых лень каждый раз избавляться. Так что из моды вышла не замша, а скорее ее непрактичность. Красота этих сапог все же в трендах, этого не скрыть.

Вам также интересно будет узнать, какие джинсы будут модными этой зимой.

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Теги: антитренды 2020, немодная обувь, безвкусные сапоги
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Источник: Ivonа bigmir)net
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