Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
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Платье-один из главных атрибутов праздничных нарядов. Можно выбрать классические вечерние варианты — атласное платье, платье-футляр из бархата или платье с серебристыми пайетками чуть выше колена, что будет очень актуально для предстоящего года.
Экстравагантное мини — не самая лучшая идея для корпоративного вечера. Соблюдая дресс-код, выбирайте длину платья если и выше колена, то лишь на несколько сантиметров. Стильный вариант короткого платья — с пышными рукавами, которые в этом сезоне в особом внимании у модниц.
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Костюмы с юбкой тоже отлично подходят для празднования. Единственное замечание — это должен быть не офисный вариант, а более нарядный. В дополнение подберите подходящие любимые аксессуары для более стильного лука.
Если в Ваши планы не входит покупка наряда для пары вечеров, то можно обойтись модным топом, который в сочетании с юбкой или брюками будет смотреться довольно-таки ярко и в тон празднику.
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