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Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива

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Ivona делится советами, в чем можно пойти на новогодний корпоратив, чтобы удивить коллег удачным и ярким образом.
Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
pinterest.com

 

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Платье-один из главных атрибутов праздничных нарядов. Можно выбрать классические вечерние варианты — атласное платье, платье-футляр из бархата или платье с серебристыми пайетками чуть выше колена, что будет очень актуально для предстоящего года.

Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
pinterest.com
Такие наряды появляются ежегодно во всех новогодних коллекциях, и, безусловно, такой выбор будет выигрышным без доли сомнения. Но можно обратить внимание на более трендовые модели —в этом могут послужить изделия из металлизированной ткани золотого оттенка, ведь золото — один из хитов 2021-го года.
Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
pinterest.com

Экстравагантное мини — не самая лучшая идея для корпоративного вечера. Соблюдая дресс-код, выбирайте длину платья если и выше колена, то лишь на несколько сантиметров. Стильный вариант короткого платья — с пышными рукавами, которые в этом сезоне в особом внимании у модниц.

Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
pinterest.com

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Костюмы с юбкой тоже отлично подходят для празднования. Единственное замечание — это должен быть не офисный вариант, а более нарядный. В дополнение подберите подходящие любимые аксессуары для более стильного лука.

Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
pinterest.com

Если в Ваши планы не входит покупка наряда для пары вечеров, то можно обойтись модным топом, который в сочетании с юбкой или брюками будет смотреться довольно-таки ярко и в тон празднику.

Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
pinterest.com
Это может быть блестящий топ или же корсетный вариант. Отличие топов в том, что их и дальше можно применять в комбинации с другими предметами гардероба.
Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
Чтобы выглядеть блестяще: как составить луки для новогоднего корпоратива
pinterest.com

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Источник: ivonа bigmir)net

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