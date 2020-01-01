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Нереальная фигура: Эмили Ратаковски засветилась в облегающем черном платье

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Беременная Эмили Ратаковски на прогулке в Калифорнии.
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
pinterest.com

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Даже с наступлением беременности гардероб Эмили Ратаковски не особо поддался изменениям: в нем по-прежнему занимают особое место любимые облегающие фасоны. Прекрасно, что переезд из холодного Нью-Йорка в солнечную Калифорнию позволяет модели даже в декабре носить любимые трикотажные платья, максимально акцентирующее внимание на ее меняющейся фигуре.

Беременная Эмили Ратаковски на прогулке в Калифорнии.
Беременная Эмили Ратаковски на прогулке в Калифорнии.
gettyimages.com

В ее гардеробе облегающих черных платьев минимум два: бандо, которое она носила летом, и на лямках, в котором ее заметили накануне во время шопинга с друзьями. Идеальное сочетание: черный цвет + многочисленные украшения + солнечные очки + сумка.

Беременная Эмили Ратаковски на прогулке в Калифорнии.
Беременная Эмили Ратаковски на прогулке в Калифорнии.
gettyimages.com

Эмили не обошла вниманием даже самые маленькие детали: следует заметить, что фурнитура на ее сумке сочеталась с цветом драгоценного металла на подвесках.

Беременная Эмили Ратаковски на прогулке в Калифорнии.
Беременная Эмили Ратаковски на прогулке в Калифорнии.
gettyimages.com

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Теги: Эмили Ратаковски, беременная Эмили Ратаковски, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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