Нереальная фигура: Эмили Ратаковски засветилась в облегающем черном платье

Беременная Эмили Ратаковски на прогулке в Калифорнии.

Читай также: Кэти Перри в роскошном платье оттенка золота

Даже с наступлением беременности гардероб Эмили Ратаковски не особо поддался изменениям: в нем по-прежнему занимают особое место любимые облегающие фасоны. Прекрасно, что переезд из холодного Нью-Йорка в солнечную Калифорнию позволяет модели даже в декабре носить любимые трикотажные платья, максимально акцентирующее внимание на ее меняющейся фигуре.

Беременная Эмили Ратаковски на прогулке в Калифорнии. gettyimages.com

В ее гардеробе облегающих черных платьев минимум два: бандо, которое она носила летом, и на лямках, в котором ее заметили накануне во время шопинга с друзьями. Идеальное сочетание: черный цвет + многочисленные украшения + солнечные очки + сумка.

Беременная Эмили Ратаковски на прогулке в Калифорнии. gettyimages.com

Эмили не обошла вниманием даже самые маленькие детали: следует заметить, что фурнитура на ее сумке сочеталась с цветом драгоценного металла на подвесках.

Беременная Эмили Ратаковски на прогулке в Калифорнии. gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.