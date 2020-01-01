Чтобы не замерзнуть: как носить легкие платья зимой
С водолазкой
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Водолазка — та самая практичная вещь, которую можно надевать под любой наряд. Это может быть и рубашка, и жакет — и летнее платье. Горлышко водолазки будет красиво торчать из-под платья и отлично согреет. Главное, не забывайте про теплые колготки из плотного материала.
Со свитером или худи
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Если надеть объемный свитер или любимое уютное худи поверх платья, то получится универсальный и стильный образ в духе последних тенденций. Не бойтесь экспериментировать с фасонами, создавая самые разные контрастные, а самое главное-теплые образы. Этот прием можно использовать и в летний сезон, а зимой, конечно, нельзя забывать о тех же теплых колготках и пуховике поверх.
С жилетом
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Всевозможные жилеты-один из главных атрибутов зимнего сезона. Вязаные, как у бабушки, карго с карманами или классические — с каждой из них летнее платье заиграет новыми красками. Однако, один лишь жилет от холода не спасет, поэтому не забудьте надеть водолазку под платье, о которой мы уже упоминали выше.
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