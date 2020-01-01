Беременная Эмили Ратажковски поделилась откровенным фото
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Популярная модель Эмили Ратажковски на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в коричневом бра от бикини, которое выделяет пышную грудь девушки. Образ звезда дополнила украшениями на шее и распущенными волосами, которые прикрывают плечи модели. Эмили предстала без макияжа, продемонстрировав естественную красоту. Соблазнительный снимок модель приурочила к шести месяцам беременности. Об этом она написала под фото.
Поклонники восхитились этим снимком, и признались, что Ратажковски вдохновляет их на беременность, и хвалят ее за смелость. Также фанаты отметили, что интересное положение очень к лицу модели, она стала более привлекательной:
«Ты выглядишь великолепно, желаю счастья твоему малышу, все в твоих руках».
«Невероятная!»
«Какая красивая».
«Светишься от счастья».
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