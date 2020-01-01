Американская модель Эмили Ратажковски поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Беременная Эмили Ратажковски поделилась откровенным фото instagram.com/emrata

Читай также: «Это не мое»: Дженнифер Лопес рассказала, почему не использует «уколы красоты»

Популярная модель Эмили Ратажковски на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в коричневом бра от бикини, которое выделяет пышную грудь девушки. Образ звезда дополнила украшениями на шее и распущенными волосами, которые прикрывают плечи модели. Эмили предстала без макияжа, продемонстрировав естественную красоту. Соблазнительный снимок модель приурочила к шести месяцам беременности. Об этом она написала под фото.

Поклонники восхитились этим снимком, и признались, что Ратажковски вдохновляет их на беременность, и хвалят ее за смелость. Также фанаты отметили, что интересное положение очень к лицу модели, она стала более привлекательной:

«Ты выглядишь великолепно, желаю счастья твоему малышу, все в твоих руках». «Невероятная!» «Какая красивая». «Светишься от счастья».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.