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Беременная Эмили Ратажковски поделилась откровенным фото

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Американская модель Эмили Ратажковски поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Беременная Эмили Ратажковски поделилась откровенным фото
Беременная Эмили Ратажковски поделилась откровенным фото
instagram.com/emrata

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Популярная модель Эмили Ратажковски на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в коричневом бра от бикини, которое выделяет пышную грудь девушки. Образ звезда дополнила украшениями на шее и распущенными волосами, которые прикрывают плечи модели. Эмили предстала без макияжа, продемонстрировав естественную красоту. Соблазнительный снимок модель приурочила к шести месяцам беременности. Об этом она написала под фото.

Поклонники восхитились этим снимком, и признались, что Ратажковски вдохновляет их на беременность, и хвалят ее за смелость. Также фанаты отметили, что интересное положение очень к лицу модели, она стала более привлекательной:

«Ты выглядишь великолепно, желаю счастья твоему малышу, все в твоих руках».

«Невероятная!»

«Какая красивая».

«Светишься от счастья».

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Источник: ivonа bigmir)net

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