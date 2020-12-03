«Это не мое»: Дженнифер Лопес рассказала, почему не использует «уколы красоты»

Американская актриса Дженнифер Лопес рассказала, что никогда не колола себе ботокс.

Дженнифер Лопес рассказала, почему не использует «уколы красоты» instagram.com/jlo

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Популярная актриса Дженнифер Лопес восхищает миллионы женщин по всему миру своей естественной красотой и спортивной фигурой. По словам знаменитости, она никогда не прибегала к услугам косметологов, которые делают «уколы красоты». В интервью журналу Elle 51-летняя звезда призналась, что не осуждает тех девушек, которые усовершенствуют свою внешность с помощью уколов, однако сама против таких способов:

«Я до сих пор не делала себе ботокс. Не имею ничего против того, что люди делают „уколы красоты“, но это просто не мое. Я предпочитаю естественный подход к уходу за кожей».

Также Джей Ло раскрыла бьюти-секреты, которые помогают ей выглядеть моложе своих лет. Артистка всегда обращает внимание на наличие в составе средств гиалуроновой кислоты и пользуется оливковым маслом.

Лопес вспомнила, что впервые ей предложили сделать ботокс в 23 года, когда она пришла получить консультацию у дерматолога. Тогда специалист увидел на лице у девушки несовершенства и предложил данную услугу. Дженнифер наотрез отказалась и не жалеет о своем решении до сих пор:

«Мне просто интересно, что случилось бы со мной, если бы я начала ботокс в 23 года, как бы я выглядела прямо сейчас. Сегодня мое лицо было бы совершенно другим».

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