«Это просто огонь»: Регина Тодоренко похвасталась своими достижениями на льду

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками видео с тренировки.

Регина Тодоренко похвасталась своими достижениями на льду instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадре знаменитость с легкостью исполняет сложный элемент в фигурном катании под названием «тодес», когда партнерша описывает спираль вокруг партнера. Перед камерой звезда предстала в черных лосинах, спортивной кофте, с высоким хвостом на голове и без намека на макияж.

Под публикацией Регина призналась, что научилась новому элементу довольно быстро:

«Ну, дела 😃

Всеми любимый элемент - тодес. 10 минут практики на льду и уже что-то получается🙈

Как же мне всё это нравится 😍».

Поклонники восхитились успехами Тодоренко, и осыпали девушку комплиментами:

«Круто! У вас красиво получается!» «Способная во всем!» «Красиво и грациозно». «Вау! Супер! Регина, вы большая умничка». «Регина, это просто огонь!»

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