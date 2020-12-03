Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками забавным фото.

Леся Никитюк высмеяла девушек, которые увеличили губы instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала коллаж из четырех фотографий. На первом кадре знаменитость накрасила губы бордовой помадой, на втором – слегка вышла за контур и губы стали визуально больше, на третьем – слишком вышла за контур, а на четвертом кадре нанесла помаду на все лицо. Таким способом Леся решила показать, как девушки в погоне за тем, чтобы стать красивее теряют чувство меры и уродуют внешность.

Креативную публикацию звезда подписала так:

«Эволюция губ!!»

Поклонники поблагодарили Никитюк за хорошее настроение, и осыпали девушку комплиментами:

«Леся, ты такая смешная!» «Ваш юмор непревзойдённый». «Леся, цены нет вашему бесконечному позитиву». «Леся, это огонь!» «Молодец, Лесюня! Пусть смотрят на себя со стороны те, кто губы на все лицо лепят».

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