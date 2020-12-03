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Леся Никитюк высмеяла девушек, которые увеличили губы

Комментариев: 1
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками забавным фото.

Леся Никитюк высмеяла девушек, которые увеличили губы
Леся Никитюк высмеяла девушек, которые увеличили губы
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала коллаж из четырех фотографий. На первом кадре знаменитость накрасила губы бордовой помадой, на втором – слегка вышла за контур и губы стали визуально больше, на третьем – слишком вышла за контур, а на четвертом кадре нанесла помаду на все лицо. Таким способом Леся решила показать, как девушки в погоне за тем, чтобы стать красивее теряют чувство меры и уродуют внешность.

Креативную публикацию звезда подписала так:

«Эволюция губ!!»

Поклонники поблагодарили Никитюк за хорошее настроение, и осыпали девушку комплиментами:

«Леся, ты такая смешная!»

«Ваш юмор непревзойдённый».

«Леся, цены нет вашему бесконечному позитиву».

«Леся, это огонь!»

«Молодец, Лесюня! Пусть смотрят на себя со стороны те, кто губы на все лицо лепят».

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Теги: Леся Никитюк, Леся Никитюк телеведущая, Леся Никитюк фото, Леся Никитюк инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
LERMI_    03.12.2020, 14:40
Оценка:  +17
LERMI_
те, що губи збільшувати їй не потрібно - це 100 відсотків, а мізків докинути не помішало б
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