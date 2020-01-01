«Я вам завидую»: Алла Костромичева поразила стройной фигурой в топе

Популярная супермодель Алла Костромичева поделилась с подписчиками соблазнительным фото.

Алла Костромичева поразила стройной фигурой в топе instagram.com/alla

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Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок. На кадре знаменитость позирует в белых джинсах и коротеньком топе, который оголяет стройный животик модели. Образ девушка дополнила распущенными волосами и легким макияжем. Алла выглядит очень счастливой, широко улыбаясь, глядя в камеру.

Под публикацией супермодель рассказала, как сохранить хорошее настроение в непростое время пандемии:

«1. Медитация. 2. Мотивационная литература. 3. Благодарность. Обращать внимание на все позитивное и говорить «спасибо». 4. Делать другим комплименты, писать позитивные комментарии и дарить подарки. 5. Самое важное и для меня самое сложное. «Не очаровываться, чтобы не разочаровываться».

Поклонники поблагодарили Аллу за ценные советы, и восхитились ее стройной фигурой:

«Я Вам завидую». «Алла, ты бомба». «Вааау! Красивая». «Какое милое фото». «Какая у Вас фигурка!»

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