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«Я вам завидую»: Алла Костромичева поразила стройной фигурой в топе

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Популярная супермодель Алла Костромичева поделилась с подписчиками соблазнительным фото.

Алла Костромичева поразила стройной фигурой в топе
Алла Костромичева поразила стройной фигурой в топе
instagram.com/alla

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Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок. На кадре знаменитость позирует в белых джинсах и коротеньком топе, который оголяет стройный животик модели. Образ девушка дополнила распущенными волосами и легким макияжем. Алла выглядит очень счастливой, широко улыбаясь, глядя в камеру.

Под публикацией супермодель рассказала, как сохранить хорошее настроение в непростое время пандемии:

«1. Медитация.

2. Мотивационная литература.

3. Благодарность. Обращать внимание на все позитивное и говорить «спасибо».

4. Делать другим комплименты, писать позитивные комментарии и дарить подарки.

5. Самое важное и для меня самое сложное. «Не очаровываться, чтобы не разочаровываться».

Поклонники поблагодарили Аллу за ценные советы, и восхитились ее стройной фигурой:

«Я Вам завидую».

«Алла, ты бомба».

«Вааау! Красивая».

«Какое милое фото».

«Какая у Вас фигурка!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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