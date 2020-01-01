«Я вам завидую»: Алла Костромичева поразила стройной фигурой в топе
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Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок. На кадре знаменитость позирует в белых джинсах и коротеньком топе, который оголяет стройный животик модели. Образ девушка дополнила распущенными волосами и легким макияжем. Алла выглядит очень счастливой, широко улыбаясь, глядя в камеру.
Под публикацией супермодель рассказала, как сохранить хорошее настроение в непростое время пандемии:
«1. Медитация.
2. Мотивационная литература.
3. Благодарность. Обращать внимание на все позитивное и говорить «спасибо».
4. Делать другим комплименты, писать позитивные комментарии и дарить подарки.
5. Самое важное и для меня самое сложное. «Не очаровываться, чтобы не разочаровываться».
Поклонники поблагодарили Аллу за ценные советы, и восхитились ее стройной фигурой:
«Я Вам завидую».
«Алла, ты бомба».
«Вааау! Красивая».
«Какое милое фото».
«Какая у Вас фигурка!»
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