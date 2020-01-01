Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками очередным фото.

Светлана Лобода засветила обручальное кольцо на безымянном пальце instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в стильном образе. На кадре знаменитость позирует в салоне самолета, в черном силуэтном вязанном платье. Обтягивающий наряд и пояс на талии подчеркнули стройную фигуру звезды. Длинное платье Светлана застегнула не на все пуговицы, продемонстрировав сетчатые колготки. Сексуальный образ певица дополнила распущенными волосами, сдержанным макияжем и чокером на шее. Однако внимание фанатов приковала одна деталь - кольцо на безымянном пальце.

Лобода скрывает личную жизнь, не показывает лицо младшей дочери, предполагаемым отцом которой является Тилль Линдеманн, но время от времени подогревает интерес публики своими снимками.

Поклонники засыпали Светлану вопросами о обручальном кольце в комментариях:

«А перстень от кого?» «А я подумал, что этот пост о новом колечке». «И кольцо бомба». «У нее кольцо». «Обручальное кольцо – непростое украшение».

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