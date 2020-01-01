Для повседневных выходов: Ирина Шейк в костюме из денима

Ирина Шейк в Нью-Йорке на прогулке с дочерью.

Ирина Шейк предпочитает одеваться по погоде, но так, чтобы это было в такт с ее безупречным стилем.

Ирина Шейк gettyImages.com

Читай также: Хайди Клум показывает, с чем носить ботфорты на шнуровке зимой

Очередное подтверждение —прогулка с трехлетней дочерью Леей по Нью-Йорку. Для прохладного променада супермодель утеплилась с помощью запоминающегося сочетания: джинсового костюма Moschino, любимых грубых ботинок и уютного пуховика с капюшоном.

Прогулка Ирины Шейк с трехлетней дочерью Леей по Нью-Йорку gettyImages.com

Ирина Шейк отдала предпочтение брюкам и рубашке на пуговицах, буквально «усыпанных» надписью Moschino — своеобразный привет логомании и эпохе нулевых. Короткий черный пуховик с яркой оранжевой подкладкой и сумка Louis Vuitton Alma.

Ирина Шейк gettyImages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.