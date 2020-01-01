Для повседневных выходов: Ирина Шейк в костюме из денима
Ирина Шейк предпочитает одеваться по погоде, но так, чтобы это было в такт с ее безупречным стилем.
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Очередное подтверждение —прогулка с трехлетней дочерью Леей по Нью-Йорку. Для прохладного променада супермодель утеплилась с помощью запоминающегося сочетания: джинсового костюма Moschino, любимых грубых ботинок и уютного пуховика с капюшоном.
Ирина Шейк отдала предпочтение брюкам и рубашке на пуговицах, буквально «усыпанных» надписью Moschino — своеобразный привет логомании и эпохе нулевых. Короткий черный пуховик с яркой оранжевой подкладкой и сумка Louis Vuitton Alma.
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