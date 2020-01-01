Снежная королева: Дженнифер Энистон в самой теплой и модной шубе

В такой шубе из искусственного «барашка» точно никакие лютые морозы не страшны.

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Всего лишь пару недель назад из инстаграма Риз Уизерспун стало известно, что продолжение сериала «Утреннее шоу» состоится. Съемки идут уже полным ходом. На ночных кадрах с площадки мы можем видеть Дженнифер Энистон, для которой это первый рабочий процесс после длительного карантина.

Дженнифер Энистон на съемках продолжения сериала "Утреннее шоу" gettyImages.com

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Для участия в сцене, которая явно будет относится к рождественским праздникам, что очень актуально, художники по костюмам подобрали актрисе лаконичный и элегантный образ. Белоснежная шуба в пол из деликатного искусственного «барашка» в сочетании с черными перчатками создает милый и уютный зимний лук.

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