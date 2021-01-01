Блеск изумрудов: модный макияж глаз для новогодней вечеринки
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Зеленый – один из самых модных оттенков теней в этом сезоне. В новых зимних палетках звезд можно найти все его оттенки – от фисташкового до изумрудного. Основной тренд - широкие зеленые стрелки с глиттером.
Можно использовать и матовые для smoky eyes. Уверяем, что любые эксперименты с оттенками и формой только приветствуются! Собрали для Вас яркую подборку. Почему бы не сделать такой макияж глаз на праздничную новогоднюю вечеринку, как вариант?
Когда делаете акцент на глаза, нужно помнить, что губы должны остаться нейтральными: подойдут нюдовые бальзамы или блески, никаких ярких помад, чтобы образ не получился слишком перенасыщенным.
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