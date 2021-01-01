Ivona делится подборкой трендового макияжа, сделанного с помощью зеленых теней.

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Зеленый – один из самых модных оттенков теней в этом сезоне. В новых зимних палетках звезд можно найти все его оттенки – от фисташкового до изумрудного. Основной тренд - широкие зеленые стрелки с глиттером.

Блеск изумрудов: модный макияж глаз для новогодней вечеринки pinterest.com

Блеск изумрудов: модный макияж глаз для новогодней вечеринки pinterest.com

Можно использовать и матовые для smoky eyes. Уверяем, что любые эксперименты с оттенками и формой только приветствуются! Собрали для Вас яркую подборку. Почему бы не сделать такой макияж глаз на праздничную новогоднюю вечеринку, как вариант?

Блеск изумрудов: модный макияж глаз для новогодней вечеринки pinterest.com

Блеск изумрудов: модный макияж глаз для новогодней вечеринки pinterest.com

Когда делаете акцент на глаза, нужно помнить, что губы должны остаться нейтральными: подойдут нюдовые бальзамы или блески, никаких ярких помад, чтобы образ не получился слишком перенасыщенным.

Блеск изумрудов: модный макияж глаз для новогодней вечеринки pinterest.com

Блеск изумрудов: модный макияж глаз для новогодней вечеринки pinterest.com

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