Летящей походкой: Нина Добрев показала праздничный образ в полупрозрачной юбке

Шикарный вариант праздничного наряда для новогодней вечеринки.

Читай также: Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи

Сейчас каждая из нас думает над праздничным нарядом. Давайте все-таки встречать Новый год не в пижаме, как многие планируют. Очень даже можно себе позволить — в роскошной полупрозрачной юбке и базовом черном боди, как подала нам идею актриса Нина Добрев.

Нина Добрев instagram.com/nina

Читай также: Хейли Бибер показала необычный образ для встречи Нового года

Здесь даже не нужны разрезы и глубокое декольте. Образ и так получится крайне элегантным и притягательным. Дополните наряд парой классических лодочек, золотыми украшениями и беспроигрышным вариантом вечернего макияжа в стиле smoky eyes. Нина Добрев instagram.com/nina Нина Добрев instagram.com/nina

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.