Летящей походкой: Нина Добрев показала праздничный образ в полупрозрачной юбке
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Сейчас каждая из нас думает над праздничным нарядом. Давайте все-таки встречать Новый год не в пижаме, как многие планируют. Очень даже можно себе позволить — в роскошной полупрозрачной юбке и базовом черном боди, как подала нам идею актриса Нина Добрев.
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Здесь даже не нужны разрезы и глубокое декольте. Образ и так получится крайне элегантным и притягательным. Дополните наряд парой классических лодочек, золотыми украшениями и беспроигрышным вариантом вечернего макияжа в стиле smoky eyes.
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