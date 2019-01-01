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Летящей походкой: Нина Добрев показала праздничный образ в полупрозрачной юбке

Спецтема: Новый год 2021
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Шикарный вариант праздничного наряда для новогодней вечеринки.
Нина Добрев
Нина Добрев
instagram.com/nina

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Сейчас каждая из нас думает над праздничным нарядом.  Давайте все-таки встречать Новый год не в пижаме, как многие планируют. Очень даже можно себе позволить — в роскошной полупрозрачной юбке и базовом черном боди, как подала нам идею актриса Нина Добрев.

Нина Добрев
Нина Добрев
instagram.com/nina

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Здесь даже не нужны разрезы и глубокое декольте. Образ и так получится крайне элегантным и притягательным. Дополните наряд парой классических лодочек, золотыми украшениями и беспроигрышным вариантом вечернего макияжа в стиле smoky eyes.

Нина Добрев
Нина Добрев
instagram.com/nina
Нина Добрев
Нина Добрев
instagram.com/nina

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Теги: Нина Добрев, образ звезды, в чем встречать Новый год 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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