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Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 0
Ivona делится подборкой шикарных мини-платьев, которые сразят всех в новогоднюю ночь.
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
pinterest.com

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А давайте слегка откинем в сторону скромность, ведь в новогоднюю ночь нужно блистать и сиять ярче всех. Тем более горький опыт нас уже научил- каждая вечеринка может оказаться последней перед очередным локдауном. Давайте не упускать возможность и момент нарядиться, даже если Вы планируете отмечать праздник в домашней обстановке.

Мы не призываем, но почему бы не решиться на сногсшибательное экстремальное мини - когда, если не на Новый год? Но помните, что мини-платье должно быть не слишком вызывающим, а –эстетически красивым, и чтобы Вам было в нем комфортно, в первую очередь.

Напоминаем, что предстоящий 2021-год быка. Он у нас белый и металлический. Следовательно, он будет слишком признательным Вам, если выберите правильный цвет: белый или молочный, серый или светло-серый, голубой, или все оттенки металлика, золотой. Не забудьте про блестки и пайетки. Цвета настолько эстетичные, что лента социальных сетей будет яркой. Ловите нашу блестящую подборку!

Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
pinterest.com
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
pinterest.com
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
pinterest.com
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
pinterest.com
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
pinterest.com
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
pinterest.com
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
pinterest.com
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
pinterest.com
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
Немного провокации: 10 блестящих мини-платьев для встречи Нового года
pinterest.com

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Теги: Новый год 2021, год быка 2021, в чем встречать 2021, мини-платья
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Источник: ivonа bigmir)net

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