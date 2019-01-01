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Хейли Бибер показала необычный образ для встречи Нового года

Спецтема: Новый год 2021
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Нам срочно нужен такой роскошный топ с перьями.
Хейли Бибер показала необычный образ для встречи Нового года
Хейли Бибер показала необычный образ для встречи Нового года
instagram.com/haileybieber

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До Нового года осталось совсем чуть-чуть, поэтому самое время определяться с праздничным нарядом. Шикарную и необычную идею нам подала Хейли Бибер, и мы уже сильно хотим себе такой же топ с перьями.

Хейли Бибер показала необычный образ для встречи Нового года
Хейли Бибер показала необычный образ для встречи Нового года
instagram.com/haileybieber

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Звезда сделала ставку на черный цвет и облегающий крой. К топу с открытыми плечами и перьями на рукавах Хейли подобрала классические велосипедки. Талию супруга Джастина Бибера подчеркнула с помощью ремня с золотой овальной пряжкой. Эффектный и безумно стильный тотал-лук YSL Хейли завершила босоножками на небольшом каблуке.

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Теги: Хейли Бибер, стиль Хейли Бибер, образ для встречи Нового года 2021, Джастин Бибер
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Источник: ivonа bigmir)net

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