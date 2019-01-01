Хейли Бибер показала необычный образ для встречи Нового года
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До Нового года осталось совсем чуть-чуть, поэтому самое время определяться с праздничным нарядом. Шикарную и необычную идею нам подала Хейли Бибер, и мы уже сильно хотим себе такой же топ с перьями.
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Звезда сделала ставку на черный цвет и облегающий крой. К топу с открытыми плечами и перьями на рукавах Хейли подобрала классические велосипедки. Талию супруга Джастина Бибера подчеркнула с помощью ремня с золотой овальной пряжкой. Эффектный и безумно стильный тотал-лук YSL Хейли завершила босоножками на небольшом каблуке.
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