Нам срочно нужен такой роскошный топ с перьями.

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До Нового года осталось совсем чуть-чуть, поэтому самое время определяться с праздничным нарядом. Шикарную и необычную идею нам подала Хейли Бибер, и мы уже сильно хотим себе такой же топ с перьями.

Хейли Бибер показала необычный образ для встречи Нового года instagram.com/haileybieber

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Звезда сделала ставку на черный цвет и облегающий крой. К топу с открытыми плечами и перьями на рукавах Хейли подобрала классические велосипедки. Талию супруга Джастина Бибера подчеркнула с помощью ремня с золотой овальной пряжкой. Эффектный и безумно стильный тотал-лук YSL Хейли завершила босоножками на небольшом каблуке.

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