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Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи

Спецтема: Новый год 2021
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Ivona делится стильными примерами новогодних нарядов, исключая платья.
Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
pinterest.com

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До Нового года осталось всего лишь две недели, а Вы до сих пор не выбрали праздничный наряд, но категорически не хотите надевать платье, - Вас спасут другие – не менее стильные варианты гардероба. Берите на вооружение, и скорее определяйтесь!

Костюм

Полностью опровергаем тот миф, что брючный костюм ассоциируется только с деловым стилем. Он вполне может выглядеть празднично, если сделан из пайеток, или же бархата. Классический брючный костюм тоже придется кстати. Оденьте его на голое тело: получится прямо-таки очень сексуально-элегантный образ. Такой образ усилят туфли-лодочки.

Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
pinterest.com
Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
pinterest.com

Вечерний комбинезон

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Ещё одна альтернатива платью — вечерний комбинезон, активно соперничающий с ним в таком же изобилии вариантов. Обратите внимание на модели из атласа, бархата, сатина или жаккарда. Фасон с длинными брюками и открытым верхом не уступает в нарядности вечернему платью, выгодно подчеркивая ноги. К комбинезону, независимо от фасона, обувь должна быть на каблуке: плоский ход упрощает образ.

Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
pinterest.com
Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
pinterest.com

Юбка с топом или блузой

Самый разумный (и экономный: как с точки зрения времени, так и финансов) способ — построить наряд, отталкиваясь от вещей, которые уже есть в вашем гардеробе. Например, докупить кружевной топ или с пайетками в бельевом стиле к базовой юбке-карандашу или нарядную плиссированную юбку к сдержанной, классической блузе. Акцент в любом случае лучше сделать на чём-то одном.

Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
pinterest.com
Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
Что надеть на Новый год, если платья надоели: стильные идеи
pinterest.com

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Теги: что надеть в новогоднюю ночь, идеи для праздничных нарядов, в чем встречать Новый год 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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