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Хейли Бибер рассказала, как ухаживает за проблемной кожей

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Модель Хейли Бибер поделилась секретами ухода за проблемной кожей.
Хейли Бибер
Хейли Бибер
pinterest.com

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок с высыпаниями на лице и открыто поделилась о том, что уже несколько лет борется с периоральным дерматитом.

«Он возникает по разным причинам. Обычно он появляется на моих щеках, вокруг рта или иногда вокруг глаз и под ними. Я заметила, что среди причин, которые провоцируют его появление, — некоторые новые продукты, а также погода, маски и иногда, конечно, SPF»,- призналась Хейли, отметив, что дерматит также вызывают средства для стирки, поэтому она использует только гипоаллергенные или органические порошки. А также, чтобы избежать обострения, она выбирает мягкие, не вызывающие воспалений средства, которые смягчают ее кожу.

Хейли Бибер рассказала, как ухаживает за проблемной кожей
Хейли Бибер рассказала, как ухаживает за проблемной кожей
instagram.com/haileybieber

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«После того, как я упорно пыталась самостоятельно вылечить заболевание, я обратилась к дерматологу за правильным диагнозом. Иногда воспаление такое сильное, что помогает только крем, прописанный врачом. Так что никакой самодиагностики!» — подытожила Бибер.

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Теги: Хейли Бибер, секреты красоты звезд, уход за проблемной кожей
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Источник: ivonа bigmir)net

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