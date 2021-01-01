Модель Хейли Бибер поделилась секретами ухода за проблемной кожей.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок с высыпаниями на лице и открыто поделилась о том, что уже несколько лет борется с периоральным дерматитом.

«Он возникает по разным причинам. Обычно он появляется на моих щеках, вокруг рта или иногда вокруг глаз и под ними. Я заметила, что среди причин, которые провоцируют его появление, — некоторые новые продукты, а также погода, маски и иногда, конечно, SPF»,- призналась Хейли, отметив, что дерматит также вызывают средства для стирки, поэтому она использует только гипоаллергенные или органические порошки. А также, чтобы избежать обострения, она выбирает мягкие, не вызывающие воспалений средства, которые смягчают ее кожу. Хейли Бибер рассказала, как ухаживает за проблемной кожей instagram.com/haileybieber

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«После того, как я упорно пыталась самостоятельно вылечить заболевание, я обратилась к дерматологу за правильным диагнозом. Иногда воспаление такое сильное, что помогает только крем, прописанный врачом. Так что никакой самодиагностики!» — подытожила Бибер.

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