Модные приемы модели Кайи Гербер.

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Мы привыкли к тому, что белый цвет полнит и очень аккуратно стараемся его внедрять в гардероб. Но звезды стритстайла неоднократно доказывали, что при правильном сочетании фактур и объемов его легко обыграть в любом образе. Очередной пример продемонстрировала Кайя Гербер.

Мастер-класс от звезды: Кайя Гербер показала, как стильно носить белые легинсы pinterest.com

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Модель отдает предпочтение в повседневной жизни спортивному стилю, не боясь носить при этом белые легинсы. Да, мы согласны с тем, что это опасный маневр, и они способны подчеркнуть без доли стеснения и достоинства, и недостатки.

Но Кайя использовала модный прием: сыграла на контрастах и подобрала к ним черный объемный свитшот, который гармонично уравновесил весь образ и правильно распределил акценты. Стильный аутфит модель завершила удобными сланцами, которые надела в сочетании с высокими носками, получив при этом ненавязчивый и комфортный повседневный образ.

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