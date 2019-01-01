Джиджи Хадид в трендовом образе впервые появилась на публике с новорожденной дочерью

И Белла вместе с ними.

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Джиджи Хадид всячески оберегает свою личную жизнь. Модель родила своего первенца еще в сентябре, но за все это время так и не показала миру лицо дочки, не назвала ее имя и нигде с ней не появилась. Но наконец-то это свершилось— девушка впервые появилась на публике после родов. Она прогулялась по Нью-Йорку с коляской. К модели присоединилась ее младшая сестра Белла Хадид.

Модель Джиджи Хадид впервые появилась на публике с дочерью и сестрой Беллой. gettyImages.com

Для первого выхода с новорожденной дочерью Джиджи выбрала черное оверсайз-пальто и ультрамодную «кепку почтальона» — самый модный головной убор сезона. А дополнила образ грубыми армейскими ботинками Dr Martens, которые в особом тренде этой зимой. Таким образом, она выбрала все самые трендовые вещи и модные приемы сезона —учимся и вдохновляемся.

Модель Джиджи Хадид впервые появилась на публике с дочерью и сестрой Беллой. gettyImages.com

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