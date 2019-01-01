Ярче солнца: Эмили Ратаковски в стильном костюме и самых удобных кроссовках

Эмили Ратаковски спасается от непогоды яркими красками.

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Лучшее средство от зимней непогоды и хандры-цветотерапия. Сейчас солнце, к сожалению, в заслуженном отпуске, и приходится хотя бы с помощью ярких красок поднимать себе настроение в виде нескучных повседневных образов. Даже в солнечной Калифорнии это работает. Эмили Ратаковски доказывает это своим примером. Модель сейчас беременна и страдает от гормональных перепадов. Кроме того у Эмили по-прежнему плотный рабочий график — она снимает новую коллекцию для собственного бренда. Но даже такая любительница откровенных нарядов, как Ратаковски, зимой выбирает уют и комфорт в одежде.

Эмили Ратаковски: модель показала образ в спортивном костюме и кроссовках instagram.com/emrata

Модель выложила в своем Instagram снимок, на котором она в уютном свободном спортивном костюме цвета карри и в самых удобных серых кроссовках New Balance с оранжевым логотипом. Подходящий образ для того, чтобы отправиться за подарками родным.

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