Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ярче солнца: Эмили Ратаковски в стильном костюме и самых удобных кроссовках

Комментариев: 0
Эмили Ратаковски спасается от непогоды яркими красками.
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
pinterest.com

Читай также: Самый модный пиджак 2021: показывает Жизель Оливейра

Лучшее средство от зимней непогоды и хандры-цветотерапия. Сейчас солнце, к сожалению, в заслуженном отпуске, и приходится хотя бы с помощью ярких красок поднимать себе настроение в виде нескучных повседневных образов. Даже в солнечной Калифорнии это работает. Эмили Ратаковски доказывает это своим примером. Модель сейчас беременна и страдает от гормональных перепадов. Кроме того у Эмили по-прежнему плотный рабочий график  — она снимает новую коллекцию для собственного бренда. Но даже такая любительница откровенных нарядов, как Ратаковски, зимой выбирает уют и комфорт в одежде.

Эмили Ратаковски: модель показала образ в спортивном костюме и кроссовках
Эмили Ратаковски: модель показала образ в спортивном костюме и кроссовках
instagram.com/emrata

Модель выложила в своем Instagram снимок, на котором она в уютном свободном спортивном костюме цвета карри и в самых удобных серых кроссовках New Balance с оранжевым логотипом. Подходящий образ для того, чтобы отправиться за подарками родным.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Эмили Ратаковски, образ звезды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь