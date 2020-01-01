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Вне тенденций: 5 видов стрелок, которые никогда не выйдут из моды

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Ivona делится инструкцией, как сделать самые модные и популярные виды стрелок для глаз.
Классические стрелки
Классические стрелки
pinterest.com

Классические

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Аккуратная стрелка подчеркнет линию роста ресниц, визуально сделает их гуще. Прокрасьте межресничную линию черным карандашом, а на подвижном веке проведите линию подводкой и сделайте небольшой уголок.

Восточные

Восточные стрелки
Восточные стрелки
pinterest.com

Удивительно, но они подходят девушкам как экзотической, так и европейской внешности. Чтобы повторить такой мейк, густо прокрасьте контур под ресницами на нижнем и верхнем веках, не оставляя зазоров. Кончик стрелки должен быть длинным и стремящимся по направлению к вискам.

В духе Мэрилин Монро

В духе Мэрилин Монро
В духе Мэрилин Монро
pinterest.com

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Образ самой известной блондинки середины XX века стал культовым. Кроме крупных локонов и красных губ, настоящей фишкой Монро стали стрелки, продолжающие естественную линию века, — это придает глазам томное и манящее выражение. Стоит ли говорить, что такая стрелка актуальна и по сей день. Тщательно прорисуйте подводкой верхний ресничный контур, слегка поднимите и заострите кончик.

Диско из 90-х

Диско из 90-х
Диско из 90-х
pinterest.com

Девочки, самое время включить любимые хиты 90-х, достать блестки и разноцветную подводку — серебряную, золотую, фиолетовую, розовую, синюю,  - и рисуйте стрелки или проведите яркую линию поверх черной подводки. Забудьте о каких-либо правилах! Здесь дайте волю яркости и выразительности!

Драматические

Драматические стрелки
Драматические стрелки
pinterest.com

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Давайте признаемся: все мы хоть раз представляли себя на сцене настоящими рок-дивами в кожаном наряде и с крутым макияжем. Так почему бы не воплотить такой макияж в реальность? Особенно ярко драматические стрелки подчеркнут большие глаза. Наметьте точку окончания стрелки и проведите от нее две линии по направлению к верхнему и нижнему векам. Закрасьте стрелку подводкой, фломастером или мягким карандашом. Маленькое уточнение: воспользуйтесь таким видом стрелок, когда всё-таки делаете вечерний макияж. Для дневного времени-слегка перебор.

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Теги: как сделать стрелки для глаз, самые популярные виды стрелок
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Источник: Ivonа bigmir)net
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