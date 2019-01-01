С разрезом в самом неожиданном месте: Николь Потуральски в эффектном вечернем платье
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Немецкая топ-модель Николь Потуральски обладает не только шикарной внешностью, но и отменным вкусом. Практически ежедневно девушка делится со своими поклонниками в Инстаграме новыми стильными образами, рассказывая при этом о любимых модных находках.
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Бывшая девушка Брэда Питта показала провокационное вечернее платье с необычным разрезом под грудью. Благодаря ему создается ощущение, что это вовсе не платье, а комплект, который состоит из атласного бра и высокой юбки. Можно взять на заметку тем, кто хочет выглядеть в новогоднюю ночь эффектно и сексуально.
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