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С разрезом в самом неожиданном месте: Николь Потуральски в эффектном вечернем платье

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Интересно, а Брэд видел уже?
Николь Потуральски
Николь Потуральски
pinterest.com

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Немецкая топ-модель Николь Потуральски обладает не только шикарной внешностью, но и отменным вкусом. Практически ежедневно девушка делится со своими поклонниками в Инстаграме новыми стильными образами, рассказывая при этом о любимых модных находках.

Николь Потуральски
Николь Потуральски
instagram.com/nico.potur

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Бывшая девушка Брэда Питта показала провокационное вечернее платье с необычным разрезом под грудью. Благодаря ему создается ощущение, что это вовсе не платье, а комплект, который состоит из атласного бра и высокой юбки. Можно взять на заметку тем, кто хочет выглядеть в новогоднюю ночь эффектно и сексуально.

Николь Потуральски
Николь Потуральски
instagram.com/nico.potur

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Теги: Николь Потуральски, Брэд Питт, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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