С разрезом в самом неожиданном месте: Николь Потуральски в эффектном вечернем платье

Интересно, а Брэд видел уже?

Читай также: Самый модный пиджак 2021: показывает Жизель Оливейра

Немецкая топ-модель Николь Потуральски обладает не только шикарной внешностью, но и отменным вкусом. Практически ежедневно девушка делится со своими поклонниками в Инстаграме новыми стильными образами, рассказывая при этом о любимых модных находках.

Николь Потуральски instagram.com/nico.potur

Читай также: Хейли Бибер показала необычный образ для встречи Нового года

Бывшая девушка Брэда Питта показала провокационное вечернее платье с необычным разрезом под грудью. Благодаря ему создается ощущение, что это вовсе не платье, а комплект, который состоит из атласного бра и высокой юбки. Можно взять на заметку тем, кто хочет выглядеть в новогоднюю ночь эффектно и сексуально.

Николь Потуральски instagram.com/nico.potur

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.