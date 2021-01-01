Если у вас планируется отпуск, и вы в поиске бюджетных вариантов уикенда заграницей в 2021 году, – узнайте на Ivona, где можно недорого отдохнуть .

Где недорого отдохнуть в 2021 году – эксперт freepik.com

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Несмотря на пандемию, все равно есть ряд стран, которые ждут туристов. На период выхода этого материала – февраль 2021 года – для украинских путешественников открыты следующие курорты:

Египет – (для въезда следует сдать ПРЦ-тест, если его нет, можно пройти процедуру по прилету);

Турция – (нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-тест);

ОАЭ – (нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, а также полис страхования, покрывающий лечение от Covid-19, а в аэропорту следует пройти тест снова);

Таиланд – (придется пройти 15-дневную самоизоляцию в одном из местных отелей за свой счет);

Мальдивы – (нужно установить местное приложение на телефон, в которое отсканировать результат проведенного ПЦР-теста, причем сделать это за 24 часа до прилета);

Шри Ланка – (по прилете нужно купить местный страховой полис, сделать ПЦР-тест, пройти 14 – дневную обсервацию и сделать повторный платный тест);

Болгария – (нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста);

Танзания – (без ограничений);

Доминиканская Республика – (без ограничений);

Мексика – (без ограничений);

Черногория – (без ограничений);

Албания – (без ограничений).

Где недорого отдохнуть в 2021 году – эксперт freepik.com

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Ivona узнала у представителя одного из столичных турагенств Романа Женжери, какие направления в 2021 году для украинцев будут самыми бюджетными для путешествия. Эксперт выделил следующие страны: Болгарию, Черногорию, Египет, Албанию и Турцию.

Специалист в области туризма говорит, что эти места неспроста относят к списку недорогих мест для отдыха. Это связано с тем, что перечисленные страны имеют территориальную близость к Украине, либо же к этим местам не сильно долгий полет. Кроме того, в этих курортных-государствах приемлемая для выбора ценовая политика.

Где недорого отдохнуть в 2021 году – эксперт https://www.instagram.com/vokr_ygsveta/

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Где недорого отдохнуть в 2021 году – Болгария

В Болгарию можно отправиться, как на самолете, так и автобусом. В 2021 году выехать чартерным автобусом к морю в Болгарию можно из Киева (проезжает Житомир, Винницу, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Черновцы), Львова (остановка в Ивано-Франковске), Луцка (через Ровно, Тернополь).

Также в продаже есть билеты на рейсы из Днепра, Одессы, Харькова и Запорожья. В отелях Болгарии туристами предлагают питание по системе "все включено" или завтраки. Перед приобретением путевки, следует уточнить у оператора, есть ли в радиусе курорта супермаркеты, рестораны и кафе, так вы сможете сэкономить во время отдыха – питаться утром в отеле, а дальше, уже по собственному графику, желанию и бюджету, в местных заведениях общепита.

Где недорого отдохнуть в 2021 году – эксперт https://www.instagram.com/budva_for_you/

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Где недорого отдохнуть в 2021 году – Черногория

Черногория – это отличный вариант для отдыха в летний сезон. Теплое море, красивая природа, гостеприимные отели. Путевку можно приобрести, как с учетом питания, так и без. В этой стране славится сдача частных мини-отелей, квартир. Цены могут варьироваться от 20 евро за номер за сутки. Граждане Украины могут добраться в Черногорию прямым регулярным рейсом Киев — Подгорица.

Где недорого отдохнуть в 2021 году – эксперт https://www.instagram.com/saona_travelagency/

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Где недорого отдохнуть в 2021 году – Турция

Турция – одно из самых любимых направлений украинских туристов. На протяжении года всегда есть большой выбор отелей в различной ценовой категории. Кроме того, даже в период пандемии, турагенты могут посмотреть для вас «горящие туры».

Если вам не в новинку «сидеть на чемоданах», то у вас есть все шансы в 2021 году приобрести путевку в Турцию по выгодной стоимости. В этом году все также отели принимают гостей по с популярной системой питания «all inclusive». Есть и бюджетные варианты, где включен только завтрак.

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