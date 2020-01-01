Представитель турагентства рассказал о самых доступных и бюджетных, сравнительно с Буковелем, горнолыжных курортах Украины .

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Руководитель столичного туристического агентства Роман Женжеря специально для Ivona отметил три бюджетных горнолыжных курорта для зимнего отпуска в 2021 году.

Эксперт назвал следующие места, которые в разы дешевле самых известных и популярных горнолыжных курортов Украины: Буковец в Трускавце, Мигово в Черновицкой области и курорт Красия в Закарпатской области. Рассказываем подробно о каждом.

Горнолыжный курорт Буковица 2021

Зимний отдых 2021: самые бюджетные горнолыжные курорты Украины https://www.instagram.com/bukovytsia/

Довольно-таки молодой горнолыжный курорт, его открыли в 2016 году. У лыжников есть прекрасная возможно покаяться на горе Буковица, которая находится в 4,8 км от Трускавца. На территории находится четыре трассы разных уровней сложности, три подъемника. Кстати, один из подъемников – учебный для детей.

В Буковицы можно кататься не только на лыжах, но и на сноуборде и тюбинге. Также гостей ждут невероятные местные красоты и свежий воздух.

Как доехать в Буковицу: до Трускавца — поездом из Киева «Киев-Трускавец». Или до Львова, а затем 90 км на любом удобном транспорте.

Горнолыжный курорт Мигово 2021

Зимний отдых 2021: самые бюджетные горнолыжные курорты Украины https://www.instagram.com/migovo_tourist_complex/

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Мигово находится на расстоянии 60 км от города Черновцы. Горнолыжный комплекс Мигово – современный, стремительно развивается и постепенно приобретает популярность у отдыхающих. Кстати, неподалеку от этой местности находится урочище Солонец, которое славится своими минеральными водами. В этом курорте можно отметить следующее: трассы ночью освещаются, доступен прокат лыжного снаряжения, а также есть инструкторы. Курорт работает круглый год.

Как доехать в Мигово: если поездом – то до Черновцов, потом на такси или маршрутном такси до Мигово. Для тех, кто на автомобиле можно добраться из Черновцов до Мигово или с трассы Коломыя - Черновцы повернуть на Мигово.

Горнолыжный курорт Красия 2021

Зимний отдых 2021: самые бюджетные горнолыжные курорты Украины https://www.instagram.com/krasiya.official/

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Горнолыжный комплекс назван в честь горы Красия – 1036 метров. Этот горнолыжный курорт популярен еще с советских времен. Его большой плюс в том, что здесь могут кататься как профессионалы, так и те, кто только учится. Трасса на горе Красия является самой длинной в Украине, и отличается своей несуетливостью. На территории курорта функционирует шесть подъемников. Отметим еще немаловажный факт: на горе есть заведения, где можно позавтракать и пообедать, так что возвращаться в отель не обязательно.

Как доехать до Красия: на авто из Киева: по трассе Киев-Чоп до Ужгорода, дальше до с. Кострино и до с. Вышка. Это самый длинный, но самый быстрый маршрут. Поездом Киев-Ужгород. От автостанции в Ужгороде, автобусом до с. Вышка. Время в пути около 3 часов.

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