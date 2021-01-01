Тур выходного дня: куда пойти и что посмотреть в Черновцах
Ivona предлагает отправиться на выходные в Черновцы.
Что же посмотреть в этом красивом и богатом историей городе читайте в нашем материале.
Центральная ратуша
Читай также: Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, вернувшимся из «красной зоны»
Центральная ратуша — популярное туристическое место, куда ежедневно приходят туристы. Можно не только полюбоваться этим архитектурным зданием, но и послушать местного трубача. Ровно в 12:00 он играет мелодию из песни «Маричка». Этой традиции уже много лет, и, если вы будете в Черновцах, постарайтесь прийти именно к этому времени. После этого у вас останутся еще более теплые воспоминания об этом колоритном городе.
Улица Кобылянской
Читай также: Зимний отдых 2021: самые бюджетные горнолыжные курорты Украины
Улица Кобылянской — главная туристическая пешеходная улица города. Здесь вы найдете много ресторанов, кафе, уютных мест для посиделок и молодежи. В период пандемии они работают согласно карантинным нормам. Откройте для себя буковинскую вкусную кухню и побалуйте себя десертами. Знаменитая улица находится недалеко от железнодорожного вокзала, поэтому первые фото в этом городе сможете сделать именно здесь.
Университет имени Юрия Федьковича
Читай также: Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram
Университет имени Юрия Федьковича — это украинский Хогвардс. В свое время это была резиденция митрополитов, а сейчас здесь учатся студенты. Также на территории университета есть церковь, кроме различных специальностей, здесь учатся и студенты-богословы. Это самый красивый университет Украины. Кроме прогулки по территории, вы также сможете попасть и внутрь здания. По доступной цене можно приобрести билет на коллективную экскурсию.
В Черновцах также интересно посетить следующие места: Еврейское кладбище, Армянскую церковь, художественный областной музей, музей истории и культуры евреев Буковины, мемориальный дом-музей композитора, автора песни «Червона рута» Владимира Ивасюка.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Простые привычки помогут улучшить здоровье и качество жизни
- 5 главных изменений в путешествиях в 2021 году
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил