Какие интересные места посетить в Черновцах и где сделать самые лучшие кадры для своих соцсетей .

Тур выходного дня: куда пойти и что посмотреть в Черновцах https://www.instagram.com/alex_sandraaaaa/

Ivona предлагает отправиться на выходные в Черновцы.

Что же посмотреть в этом красивом и богатом историей городе читайте в нашем материале.

Центральная ратуша

Тур выходного дня: куда пойти и что посмотреть в Черновцах https://www.instagram.com/chernivtsi_online

Читай также: Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, вернувшимся из «красной зоны»

Центральная ратуша — популярное туристическое место, куда ежедневно приходят туристы. Можно не только полюбоваться этим архитектурным зданием, но и послушать местного трубача. Ровно в 12:00 он играет мелодию из песни «Маричка». Этой традиции уже много лет, и, если вы будете в Черновцах, постарайтесь прийти именно к этому времени. После этого у вас останутся еще более теплые воспоминания об этом колоритном городе.

Улица Кобылянской

https://www.instagram.com/chernivtsi_online

Читай также: Зимний отдых 2021: самые бюджетные горнолыжные курорты Украины

Улица Кобылянской — главная туристическая пешеходная улица города. Здесь вы найдете много ресторанов, кафе, уютных мест для посиделок и молодежи. В период пандемии они работают согласно карантинным нормам. Откройте для себя буковинскую вкусную кухню и побалуйте себя десертами. Знаменитая улица находится недалеко от железнодорожного вокзала, поэтому первые фото в этом городе сможете сделать именно здесь.

Университет имени Юрия Федьковича

Тур выходного дня: куда пойти и что посмотреть в Черновцах https://www.instagram.com/chernivtsi_online

Читай также: Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram

Университет имени Юрия Федьковича — это украинский Хогвардс. В свое время это была резиденция митрополитов, а сейчас здесь учатся студенты. Также на территории университета есть церковь, кроме различных специальностей, здесь учатся и студенты-богословы. Это самый красивый университет Украины. Кроме прогулки по территории, вы также сможете попасть и внутрь здания. По доступной цене можно приобрести билет на коллективную экскурсию.

Тур выходного дня: куда пойти и что посмотреть в Черновцах https://www.instagram.com/chernivtsi_online

В Черновцах также интересно посетить следующие места: Еврейское кладбище, Армянскую церковь, художественный областной музей, музей истории и культуры евреев Буковины, мемориальный дом-музей композитора, автора песни «Червона рута» Владимира Ивасюка.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: