Тема домашних тренировок в условиях карантина и закрытых спортивных клубов сейчас актуальна как никогда. К сожалению, многие не придают значение такому виду фитнеса, так как считают, что это не принесет никаких результатов. Но, это не так!

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Даже если вы будете тренироваться по 20 минут дома, но регулярно - это будет намного лучше, чем ничего. Потому, что спорт - это залог вашего физического и ментального здоровья, хорошего самочувствия, красивого тела и уверенности в себе.

Как эффективно тренироваться дома во время карантина рассказала Ирина Шаповал - тренер функционального тренинга в спортхабе ЕБШ.

Ирина Шаповал - тренер функционального тренинга в спортхабе ЕБШ. фото пресс-служба

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На сегодняшний день существует очень много контента на тему домашнего фитнеса. Тренироваться можно всю жизнь без остановки. Самые популярные направления для тренировок дома это:

- функциональный тренинг (работа с собственным весом и дополнительным оборудованием: фитнес резинками и так далее)

- йога

- стретчинг

За последний год, в условиях пандемии и локдауна, фитнес дома усовершенствовался, и мы имеем возможность выбрать тренировку себе по вкусу. Это могут быть видео тренировки в записи, онлайн в группах в прямом эфире, персональные с тренером. Самое прекрасное, что такие тренировки эффективны без дополнительного оборудования. Если, конечно, она грамотно продумана тренером. Для занятий вам понадобиться место в доме, доступ к интернету, коврик (не всегда обязательно) и удобная одежда.

Как эффективно тренироваться дома во время карантина - советы тренера фото из соцсетей

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Рассмотрим одну из самых простых функциональных тренировок на проработку разных групп мышц с собственным весом, которую можно выполнить дома.

Разогрев 10 минут. В разогрев входят круговые движения головой, плечами, кисти. Наклон со стороны в сторону. Наклоны в пол. Скручивание. Разогрев тазобедренных и коленных суставов, круговые вращения.

Дальше делаем комплекс из трех упражнений, три круга.

Джампинг джек 20 раз.

Приседание или приседание с прыжком, 20 раз.

Отжимания от пола, 10 раз (если нам сложно делать полноценные отжиния, отжимаемся с колен, это немного уменьшит нагрузку).

Как эффективно тренироваться дома во время карантина - советы тренера фото пресс-служба

Следующий комплекс делаем так же 3 круга.

Ситапы, 20 раз. Лежа на полу, колени согнуты, стараемся поднять корпус и достать руками стоп.

Поочередное подтягивание колен к груди в планке, 20 раз. Стоя в положении планки на ровных руках, поочередно тянем колено к груди.

Планка на локтях, 30 секунд. Ноги держим вместе, напрягаем пресс и ягодицы, голова продолжение позвоночника. Очень важно, чтобы не было боли в пояснице. Если такая имеется, тогда скорее всего у вас слишком низко отпущен таз.

Растяжка, 10 минут. Не забываем о растяжке в конце тренировки, это поможет вам уменьшить мышечные боли, а также это профилактика мышечных спазмов.

Как видим, тренировка не занимает много времени, 30-40 минут и вы в хорошей форме и полны энергии. Главное - регулярность и постепенное увеличение нагрузки.

Как эффективно тренироваться дома во время карантина - советы тренера фото пресс-служба

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Старайтесь не делать те упражнения, в технике которых вы не уверены. Если вы тренируетесь по видео, выбирайте грамотный контент, где тренер объяснит каждое упражнение и технику исполнения.

Но для того, чтобы оставаться в форме только тренировок не достаточно. Карантин и удаленная работа - хорошая возможность поработать не только над своим телом но и над своим питанием, выработать правильные пищевые привычки. Все, что нам нужно - это сбалансированное питание. Старайтесь кушать больше овощей. В зимние время подойдут замороженные овощи и ягоды. Старайтесь не переедать. Если ваша тарелка будет иметь оптимальное сочетание белков, жиров и углеводов, тогда вы будете меньше хотеть съесть печенье или конфетку. Также не забываем о хорошем сне, и что за 3 часа до сна мы заканчиваем прием пищи.

Карантин не приговор для нашего тела, а хорошая возможность развить новые привычки. Попробовать тренировки дома, начать питаться правильно, больше гулять на свежем воздухе. И тогда ваше тело скажет вам спасибо.

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