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Эксперты назвали болезни, которые можно излечить плаванием

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Посещение бассейна может стать настоящим инструментом лечения многих заболеваний. Узнайте, какие именно проблемы со здоровьем можно поправить с помощью плаванья, по мнению врачей .
Эксперты назвали болезни, которые можно излечить плаванием
Эксперты назвали болезни, которые можно излечить плаванием
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  • Неврозы

Посещение бассейна воздействует на нервные окончания по всей поверхности тела, расслабляет и успокаивает. Температура воды воздействует на регуляцию процессов возбуждения и торможения, а также снимает утомление, улучшает память и внимание, за счет налаживания кровообращения мозга. После плавания – крепкий и хороший сон.

Эксперты назвали болезни, которые можно излечить плаванием
Эксперты назвали болезни, которые можно излечить плаванием
pinterest

  • Болезни суставов (остеохондроз, артрит, артроз)

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Скорее всего вы не знали, что плавание - единственный вид спорта и физических нагрузок, рекомендованный, когда человек столкнулся с болезнями суставов. Это все благодаря тому, что в воде не ощущается тяжесть тела.

Плавные движение в воде улучшают отток лимфы, наблюдается уменьшение отека суставов и регенерация хрящевых тканей. Кроме того, вода расслабляет спазмированные мышцы.

  • Бронхит и бронхиальная астма

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Плавание – это еще дыхательная гимнастика и массаж. Страдающим на бронхолегочную патологию посещение бассейна особенно полезно для профилактики и плавание для профилактики и повышения функциональных показателей дыхательной системы.

Эксперты в области медицины к перечню заболеваний, которые можно излечит плаванием еще относят: паралич и частичные утраты способности к движению, реабилитацию после травм, ожирение и борьбу с лишним весом.

Также плавание полезно людям, страдающим болезнями сердца, варикозном расширение вен, нарушение осанки и грыже межпозвоночных дисков.

Кстати, недавно Ivona рассказывала о пользе фитнеса в воде и что нужно брать девушке в бассейн.

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Теги: плавание, бассейн, спорт, здоровье
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Источник: Ivonа bigmir)net

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