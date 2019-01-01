Проверка любви: ТОП-5 моментов, которые преодолеют только любящие пары

Ivona собрала пять самых распространенных проверок, которые должны выдержать настоящие отношения.

Расстояние

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В отношениях не должно быть зависимости. Каждый партнер имеет право на собственную жизнm, увлечения и прочее. Нужно учиться быть одновременно вместе и отдельно, у каждого должна быть своя независимость. Расстояние – это временно, после этого, ваша встреча будет еще теплее. Учитесь отпускать, если это требует ситуация.

Отсутствие секса

Если какое-то время у вас нет настроения или вы заболели, отношения не должны давать трещину. Симпатия друг к другу, а не к телам — это залог здорового союза. Вы должны наслаждаться обществом друг друга не только во время секса, но и во время обычных вечерних посиделок на диване. Отношения – это не только секс.

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Ревность

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Смотря какая ревность. Конечно, ваш избранник не должен сидеть в приложениях для знакомств. А вот, если ему нравится какая-то голливудская актриса или мировая поп-звезда – в этом нет ничего абсолютно страшного. Доверяйте ему. Кстати, когда он говорит, что вас любит, то вы - это же не только слышите, но и ощущаете сердцем. Счастье в ваших руках! С глупой ревностью далеко не уйти.

Семейная драма

Никто не должен влиять на ваши отношения. Если вы живете на одной территории с родственниками – это не означает, что они должны вставлять свои «пять копеек». Вы сами прекрасно справитесь и без советчиков. Важно найти общий язык с родственниками как со стороны супруга, так и супругу с вашими родными, как бы того не хотелось. Каждому из вас это важно.

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Личные проблемы

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Мы все испытываем временные трудности, скорбите о потери близкого человека. И в это время ваша половина не должна отдаляться. Напротив, он должен постоянно быть рядом. Ваш спутник не может вас бросить в такую тяжкую минуту. Супруг ведь обещал быть и в радости, и в горе.

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