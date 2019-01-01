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Это любят все женщины, но мужчины об этом забывают

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Ivona рассказывает о вещах, которые гораздо дешевле подарков, только вот многие мужчины со временем не делают ничего из этого.
3 вещи в отношениях, которые любит женщина, но мужчина о них забывает
3 вещи в отношениях, которые любит женщина, но мужчина о них забывает
freepik.com

Когда мужчина ревнует, но в меру

Каждой женщине приятно ощущение того, что мужчина считает ее исключительно своей. Чем больше мужчина ревнует, но в меру, конечно, тем больше девушка ощущает собственную привлекательность, нужность и уверенность в чувствах партнера.

Когда мужчина делает ей комплименты в присутствии других женщин

3 вещи в отношениях, которые любит женщина, но мужчина о них забывает
3 вещи в отношениях, которые любит женщина, но мужчина о них забывает
freepik.com

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Всем девушкам свойственно некое соперничество. В женской компании, каждая представительница прекрасного пола хочет подчеркнуть, насколько у нее крепкая любовь со стороны спутника жизни. Даме очень лестно, когда ее мужчина делает ей комплименты в компании подруг, родственниц, коллег. Мужчины почему-то редко к этому прибегают, значит – стоит ему немного, ненавязчиво, об этом намекнуть.

Когда мужчина строит с ней далекие планы

3 вещи в отношениях, которые любит женщина, но мужчина о них забывает
3 вещи в отношениях, которые любит женщина, но мужчина о них забывает
freepik.com

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Каждой женщине хочется быть в жизни своего партнера не просто случайной спутницей для близости и встреч, а той, кого он рассматривает в качестве постоянной половинки — на всю жизнь, разумеется.

Когда избранник в своих разговорах упоминает о ней, девушке это придает уверенности в завтрашнем дне. Следовательно, ее спутник видит общее будущее, а это, лишний раз подчеркивает серьезные намерения с его стороны.

Кстати, ранее Ivona рассказывала о самых популярных плохих женских привычках в сексе.

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Теги: отношения, пара, комплименты, ревность
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Источник: Ivonа bigmir)net

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