Ivona рассказывает о 3 жестах поддержки, которых мужчина ждет молча от своей второй половинки .

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Все мужчины хотят чувствовать потенциал внутри себя, а также поддержку от своей любимой девушки. Вам, спутницам его жизни, важно стать тем человеком, кто будет толкать его вперед, когда он чувствует застой.

Выиграет от этого не только мужчина, но и вы оба станете счастливее.

Учитесь слушать своего мужчину

Скорее всего вы уже замечали такие моменты: он говорит, а вы где-то в это время летаете и не слушаете его. Знайте, он это все замечает и это его разочаровывает. Сто процентов, что лично вы раздражаетесь, когда ваш мужчина вас не слушает. Сразу возникает мысль – ему наплевать на меня и на то, что я сейчас рассказываю.

Возьмите себе за правило прислушиваться к своему мужу и проявлять неподдельный интерес к его страстям и начинаниям. Будьте в такие моменты общения внимательны. Учтите важный момент: мужчина не рассчитывает, что вы решите его проблему, ему нужно просто с вами поделиться.

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Проявляйте поддержку его интересам

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Любой другой человек в мире может сказать вашему мужу, что верит в него, но это никогда не будет иметь такой силы, как когда он слышит ободрение от своей жены.

Поддержать своего спутника жизни «Ты сильный, ты сможешь, «Дорой, все получится» — невероятно сильно. Это особенно полезно, когда он чувствует себя подавленным.

Когда ваш любимый мужчина стремится достичь своей мечты или цели, вы должны поддерживать эти интересы. Рассмотрим такой пример: он занялся каким-то бытовым делом по дому, а вы предложите ему свою помощь (и не важно, что вам это совсем не интересно), ваше предложение – это уже проявление заботы. Такие жесты показывают огромное влияние.

Чего хотят мужчины: женщины, пришло время это узнать freepik.com

Подчеркивайте его уникальность

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Проблема многих в том, что один партнер пытается заставить другого быть тем, кем он не является. К чему приведет такая ситуация? К разочарованию и обескураженную обоих. Ваш мужчина не сможет измениться, и вы не увидеть его тем, кем хотели бы, а вы будете разочарованы. Признайте его уникальность, любите его таким какой он есть.

Поощряйте его за успехи в том деле, в котором он уверено себя чувствует. Если ему нравится работать с молодым поколением, то не стоит просить его открывать курсы для изучения английского детям. Примеров множество, каждый случай индивидуальный.

Пусть у вас все сложиться самым лучшим образом!

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