Узнайте, что не стоит делать после того, как вы расстались со второй половиной .

Сдерживать свои эмоции

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Вам нужно дать себе время, но не затягивайте. Выкройте пару дней побыть наедине со своими мыслями. Вам нужно все осмыслить, принять. Не сдерживайте себя в эмоциях. Если вы сразу начнете жить, как ни в чем не бывало, то лишь усугубите ситуацию. Накапливать эмоции плохо – тяжкий груз на душе не даст вам покоя.

Начинать новые отношения

6 вещей, которые нельзя делать после расставания freepik.com

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Вы расстались и вам накрывает мысль, что рядом никого нет? Спешите найти нового спутника жизни, но постарайтесь рассуждать здраво и не искать сразу замену ушедшим отношениям. Сначала нужно прийти в себя, а только потом начинать новые отношения.

Не обращаться за поддержкой

6 вещей, которые нельзя делать после расставания freepik.com

Все мы разные, и кому-то расставание может дастся легко, а кто-то принимает этот удар более сложней. Вам тяжело справиться с ситуацией? Не бойтесь обращаться за поддержкой к своим родным, подруге, близкому человеку. В таких вопросах еще помогают психологи. Специалист разберет ваш случай и даст вам дельные советы.

Мстить

6 вещей, которые нельзя делать после расставания freepik.com

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Бывает так, что расставание не всегда по обоюдному согласию. Да, отпускать сложно. Но мстить человеку за то, что у вас не сложилось – не надо. Вы делаете только хуже себе. Сделаете что-то плохое, а потом будете жалеть – оно того не стоит! Поверьте, наступит время, когда вам полегчает, а исправить содеянное уже будет нельзя.

Не стоит также замыкаться в себе и избавляться от памятных вещей и фотографий. Помните, разрыв долгих отношений — это не конец света. Вы еще встретите своего человека. Примите все как опыт, учитесь расставаться красиво и с достоинством.

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