Ivona рассказывает о физических нагрузках, способствующих снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний .

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Давно уже известно, что физические нагрузки благотворно влияют на здоровье. Но, эксперты выделили три вида упражнений, которые способствуют увеличению продолжительности жизни.

Например, считается, что самое эффективное упражнение на выносливость. Кроме того, данное упражнение может снизить риск столкнуться с недугом, связанным с сердечно-сосудистым заболеванием.

Эксперты отмечают, что со временем нагрузки можно увеличивать и это принесет результат.

Какие 3 вида простых упражнений удлиняют жизнь freepik.com

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Для долголетия вам нужно заниматься ездой на велосипеде, быстрой ходьбой и бегом трусцой. Кстати, к такому выводу специалисты пришли в результате исследований американских профессоров, проведенных еще 50 лет назад.

В ходе опытов молодые люди отказались от спортивных нагрузок, и вернулись к ним только спустя 20 дней. Участники эксперимента озвучили жалобы, которые указали на тахикардию, повышенное давление и быструю утомляемость.

Какие 3 вида простых упражнений удлиняют жизнь freepik.com

За 8 недель спортивного режима (они ездили на велосипеде, принимали участие в активных пеших прогулках), подопытное вернули себе былую форму. У них улучшился метаболизм и процесс, замедляющий старение.

Напомним, ранее Ivona делилась мнением эксперта насчет пользы и вреда йоги для женского организма.

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