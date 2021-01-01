Как выбирать места в плацкарте и купе – лайфхаки для путешествия на поезде
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Любое путешествие начинается с дороги. Попутчиков выбрать нельзя, а вот хорошее место в поезде – вполне реально. Ivona собрала лайфхаки для путешественников, которые помогут в решении самых популярных вопросов.
Итак, как же выбрать комфортное место в вагоне.
Выбор места в купейном вагоне:
- “Плохими“ местами считается 9 купе (близкое к туалету), то есть места 33-36. Эти места всегда покупают последними.
- Комфортные места в вагоне – нижние полке, у них нечетная нумерация. У верхних полках четная нумерация.
- В купе № 3 и 6 окна не открываются. Они считаются оборудованными аварийными выходами.
- Стандартная длина нижней полки в купейном вагоне — 184 см, а верхней — 183 см. Ширина — 60 см.
Выбор места в плацкарте:
- В плацкартных вагонах места близкие близкие к туалету считаются наименее комфортными. Это места 1-4 и “боковушки“ 53-54 и 33-36 и 37-38.
- Естественно, более комфортными считаются нижние полки, и полки в “купе“. Менее востребованы боковые места.
- Купе № 3 и 6, также оборудованы аварийными выходами, и окна в их купе не открываются, так же как и в купейных вагонах.
- Места № 1, 2, 35 и 36 несколько короче других, что тоже стоит принимать во внимание людям с ростом выше среднего. Стандартная длина нижней полки в плацкартном вагоне — 177 см, а верхней — 167 см. Ширина — 60 см.
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Как сэкономить при покупке билетов на поезд
С лета 2020 года “Укрзалізниця“ запустила программу лояльности и возможность приобретать билеты со скидкой на поезд. Реально сэкономить можно, если купить билет за несколько месяцев до поездки. Все просто, чем ближе поездка, тем дороже билет на поезд.
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Как отслеживать появление в продаже билетов
Как правило, билеты на поезд сложно достать накануне праздников. Так что с этим вопросом медлить нельзя. Железная дорога добавляет дополнительные поезда, но их все равно не хватает. Но есть лайфхак, с помощью которого можно отследить билеты в продаже.
Есть чат-бот “Укрзалізниці“ RailwayBot, он отслеживает по заданным параметрам поступление билетов в продажу, а когда обнаруживает — присылает уведомление. Вам нужно задать направление (либо желаемый поезд, если знаете номер), можно выбрать класс вагона и места (например, нижнее не боковое и даже не нужно задумываться о номерах), выбрать время отправления из пункта и ждать уведомление. Как получите оповещение, поспешите зайти на сайт и выкупите билет.
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