С помощью этих советов, вы научитесь выбирать комфортное место в вагоне и экономить при покупке билетов на поезд.

Как выбирать места в плацкарте и купе – лайфхаки для путешествия на поезде freepik.com

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Любое путешествие начинается с дороги. Попутчиков выбрать нельзя, а вот хорошее место в поезде – вполне реально. Ivona собрала лайфхаки для путешественников, которые помогут в решении самых популярных вопросов.

Итак, как же выбрать комфортное место в вагоне.

Как выбирать места в плацкарте и купе – лайфхаки для путешествия на поезде фото из соцсетей

Выбор места в купейном вагоне:

“Плохими“ местами считается 9 купе (близкое к туалету), то есть места 33-36. Эти места всегда покупают последними.

Комфортные места в вагоне – нижние полке, у них нечетная нумерация. У верхних полках четная нумерация.

В купе № 3 и 6 окна не открываются. Они считаются оборудованными аварийными выходами.

Стандартная длина нижней полки в купейном вагоне — 184 см, а верхней — 183 см. Ширина — 60 см.

Как выбирать места в плацкарте и купе – лайфхаки для путешествия на поезде фото из соцсетей

Выбор места в плацкарте:

В плацкартных вагонах места близкие близкие к туалету считаются наименее комфортными. Это места 1-4 и “боковушки“ 53-54 и 33-36 и 37-38.

Естественно, более комфортными считаются нижние полки, и полки в “купе“. Менее востребованы боковые места.

Купе № 3 и 6, также оборудованы аварийными выходами, и окна в их купе не открываются, так же как и в купейных вагонах.

Места № 1, 2, 35 и 36 несколько короче других, что тоже стоит принимать во внимание людям с ростом выше среднего. Стандартная длина нижней полки в плацкартном вагоне — 177 см, а верхней — 167 см. Ширина — 60 см.

Как выбирать места в плацкарте и купе – лайфхаки для путешествия на поезде фото из соцсетей

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Как сэкономить при покупке билетов на поезд

С лета 2020 года “Укрзалізниця“ запустила программу лояльности и возможность приобретать билеты со скидкой на поезд. Реально сэкономить можно, если купить билет за несколько месяцев до поездки. Все просто, чем ближе поездка, тем дороже билет на поезд.

Как выбирать места в плацкарте и купе – лайфхаки для путешествия на поезде freepik.com

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Как отслеживать появление в продаже билетов

Как правило, билеты на поезд сложно достать накануне праздников. Так что с этим вопросом медлить нельзя. Железная дорога добавляет дополнительные поезда, но их все равно не хватает. Но есть лайфхак, с помощью которого можно отследить билеты в продаже.

Есть чат-бот “Укрзалізниці“ RailwayBot, он отслеживает по заданным параметрам поступление билетов в продажу, а когда обнаруживает — присылает уведомление. Вам нужно задать направление (либо желаемый поезд, если знаете номер), можно выбрать класс вагона и места (например, нижнее не боковое и даже не нужно задумываться о номерах), выбрать время отправления из пункта и ждать уведомление. Как получите оповещение, поспешите зайти на сайт и выкупите билет.

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