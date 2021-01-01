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Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram

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Узнайте на каком месте солнечная Одесса .
Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram
Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram
https://www.instagram.com/ann_teplya4ok/

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Сайт HomeToGo, занимающий арендой жилья составил собственный рейтинг. Представители данного Интернет-ресурса проанализировали посты пользователей по хэштегам в соцсети.

HomeToGo определил 15 городов. Одесса заняла в этом топе 11-е место. Туристы чаще всего выкладывали красочные снимки с центра, набережных, пляжей и старой части города. Больше всего в топ попало городов Испании.

Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram
Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram
https://www.instagram.com/soul_in__fire/

Первое место в рейтинге у Лондона. Город упоминали в Instagram 120 миллионов раз. На втором месте стоит французская столица Париж, а не третьем - испанский город Барселона.

ТОП-15 самых популярных европейский городов:

  • Лондон, Великобритания.
  • Париж, Франция.
  • Барселона, Испания.
  • Рим, Италия.
  • Берлин, Германия.
  • Мадрид, Испания.
  • Амстердам, Нидерланды.
  • Лиссабон, Португалия.
  • Гамбург, Германия.
  • Валенсия, Испания.
  • Одесса, Украина.
  • Малага, Испания.
  • Бенидорм, Испания.
  • Ницца, Франция.
  • Бибионе, Италия.

Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram
Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram
https://www.instagram.com/ron.don.drone

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Теги: Одесса, рейтинг, Европа, топ, город
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Источник: ivonа bigmir)net

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