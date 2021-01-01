Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram
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Сайт HomeToGo, занимающий арендой жилья составил собственный рейтинг. Представители данного Интернет-ресурса проанализировали посты пользователей по хэштегам в соцсети.
HomeToGo определил 15 городов. Одесса заняла в этом топе 11-е место. Туристы чаще всего выкладывали красочные снимки с центра, набережных, пляжей и старой части города. Больше всего в топ попало городов Испании.
Первое место в рейтинге у Лондона. Город упоминали в Instagram 120 миллионов раз. На втором месте стоит французская столица Париж, а не третьем - испанский город Барселона.
ТОП-15 самых популярных европейский городов:
- Лондон, Великобритания.
- Париж, Франция.
- Барселона, Испания.
- Рим, Италия.
- Берлин, Германия.
- Мадрид, Испания.
- Амстердам, Нидерланды.
- Лиссабон, Португалия.
- Гамбург, Германия.
- Валенсия, Испания.
- Одесса, Украина.
- Малага, Испания.
- Бенидорм, Испания.
- Ницца, Франция.
- Бибионе, Италия.
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