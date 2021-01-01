Узнайте на каком месте солнечная Одесса .

Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram https://www.instagram.com/ann_teplya4ok/

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Сайт HomeToGo, занимающий арендой жилья составил собственный рейтинг. Представители данного Интернет-ресурса проанализировали посты пользователей по хэштегам в соцсети.

HomeToGo определил 15 городов. Одесса заняла в этом топе 11-е место. Туристы чаще всего выкладывали красочные снимки с центра, набережных, пляжей и старой части города. Больше всего в топ попало городов Испании.

Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram https://www.instagram.com/soul_in__fire/

Первое место в рейтинге у Лондона. Город упоминали в Instagram 120 миллионов раз. На втором месте стоит французская столица Париж, а не третьем - испанский город Барселона.

ТОП-15 самых популярных европейский городов:

Лондон, Великобритания.

Париж, Франция.

Барселона, Испания.

Рим, Италия.

Берлин, Германия.

Мадрид, Испания.

Амстердам, Нидерланды.

Лиссабон, Португалия.

Гамбург, Германия.

Валенсия, Испания.

Одесса, Украина.

Малага, Испания.

Бенидорм, Испания.

Ницца, Франция.

Бибионе, Италия.

Одесса попала в рейтинг популярных европейских городов в Instagram https://www.instagram.com/ron.don.drone

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