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5 главных изменений в путешествиях в 2021 году

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Эксперты спрогнозировали, какие будут новшества в туризме после тяжелого коронавирусного 2020 года .
5 главных изменений в путешествиях в 2021 году
5 главных изменений в путешествиях в 2021 году
freepik.com

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Как известно, ограничения в связи с пандемией задели практически все отрасли, в том числе и туризм. Правда, путешествовать можно, но только в определенные страны и с учетом ряда карантинных мер.

Представители турагентств рассказали о главных новинках, которые ждут путешественников в 2021 году.

Отели и гостиницы уже сейчас пытаются привлечь туристов выгодными предложениями и специальными акциями, предлагают дополнительные сутки. Правда, если бронь только на длительный срок путевки.

5 главных изменений в путешествиях в 2021 году
5 главных изменений в путешествиях в 2021 году
freepik.com

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Изменения коснутся и ресепшн, правда, есть те, кто уже заменил привычный формат встречи гостей. Чтобы не было очередей на регистрации при поселении, появятся бесконтактные стойки для заполнения документов и выдачи ключа. Кстати, ключ-карточка от номера, скоро станет приложением с кодом в мобильном телефоне.   

Эксперты говорят, что изменится подход к организации питания в отелях. Любимый туристами «шведский стол» заменят доставкой блюд в номера. Кто-то уже перешел на формат такой услуги, но есть места, где еще практикуют традиционную выдачу блюд. Как правило, это отели принимающие отдыхающих по системе «все включено».  

5 главных изменений в путешествиях в 2021 году
5 главных изменений в путешествиях в 2021 году
freepik.com

Специалисты прогнозируют в 2021 году, что люди будут планировать меньше поездок и на короткое расстояние. Ведь до сих пор есть риск остаться в стране пребывания из-за внезапного локдауна или в случае болезни самого туриста. Напомним, что недавно Ivona рассказывала, как досрочно прекратить самоизоляцию людям, вернувшимся из «красной зоны».

Кстати, туроператоры отмечают, что желающие отдохнуть выбирают не традиционные отели, а арендованные дома. По мнению экспертов, такой подход станет главным трендом 2021 года.

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Теги: коронавивирус, путешествия, турист, поездка, заграница
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Источник: ivonа bigmir)net

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