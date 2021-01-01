Ivona рассказывает о странах, где продлили карантин и ввели жесткие карантинные ограничения.

Карантинные требования сейчас не только в Украине, а еще во многих других странах Европы. Сначала были ограничения на период зимних праздников, но теперь карантин в связи с коронавирусом продлили, как минимум до января. Но есть все шансы, что он будет продлен еще на пару месяцев.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, что ученые назвали новый срок длительности иммунитета к COVID-19.

Коронавирус в Европе: какие страны ужесточили карантин из-за Covid-19 freepik.com

Германия

Итак, какие же европейские страны ужесточили карантин:

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Власти Германии планировали карантин до Рождества, но количество заболевших не пошло на спад. Официально карантин продлен до 31 января. Канцлер Ангела Меркель сказала, что стране еще нужно 8-10 недель карантина, т.е. послабление мер можно ожидать к апрелю. В Германии карантин похож на украинский, там не работают магазины – открыты только продуктовые супермаркеты, сады и школы – на дистанционном обучении.

Нидерланды

Локдаун в Нидерландах действует с середины декабря, однако количество заболевших с коронавирусной инфекцией растет и составляет 760 на 100 тыс. населения. Потому локдаун продлен включительно до 9 февраля. В это время закрытыми останутся школы и магазины.

Коронавирус в Европе: какие страны ужесточили карантин из-за Covid-19 freepik.com

Ирландия

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Зимой в Ирландии зафиксировали широкое распространение коронавируса, так что в этой стране сейчас действуют самые жесткие карантинные требования. Местные переносят не только Covid-19, но и есть зафиксированные случае с новым «британским» коронавирусом. Перед Новым годом Ирландия ввела очередной локдаун. Если в Украине нельзя купить носки, то у них запрещены даже частные визиты в гости, закрыты магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости. На свадьбе разрешено присутствие 6 гостей, а на похоронах – 10 присутствующих.

Коронавирус в Европе: какие страны ужесточили карантин из-за Covid-19 freepik.com

Австрия

Жесткий карантин в Австрии ввели еще 26 декабря. Карантинные ограничения там распространяется на работу ресторанов, предприятий сфер услуг, культурных учреждений, школы и другие учебные заведения переведены в режим работы онлайн. Локдаун смягчится только в том случае, когда количество зараженных будет 100 человек на 100 тысяч населения, но пока этот показатель составляет 163.

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