Узнайте, какие напитки благотворно влияют на сон.

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Если после тяжелого, рабочего дня вы чувствуете усталость, и не можете уснуть — выпейте горячий напиток, который поможет вам не только расслабиться, но и спать хорошо всю ночь.

Эксперты назвали 5 лучших горячих расслабляющих напитков для хорошего сна.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, сколько чашек кофе можно пить в день.

5 расслабляющих напитков для хорошего сна freepik.com

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Теплое молоко

Теплое молоко – отличное снотворное. Молоко содержит аминокислоту триптофан и кальций, помогающие ее усваивать. Триптофан же является предшественником серотонина, а он в свою очередь успокаивающе действует на организм.

Ромашковый чай

Ромашковый чай подойдет тем, кто не любит молочные напитки. Выпейте несладкий ромашковый чай за полчаса до сна, и вы будете спать, как ребенок.

5 расслабляющих напитков для хорошего сна freepik.com

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Какао

Впервые горький напиток из тертых какао-бобов, воды и специй употребляла цивилизация майя. Неизвестно пили они какао перед сном или нет, но с уверенностью можно сказать, что это один из лучших напитков для хорошего сна. Кстати, на Ivona, вы можете выбрать оригинальный рецепт какао.

Горячий шоколад

Очень часто горячий шоколад путают с какао, однако, горячий шоколад намного гуще какао, поскольку он содержит какао-масло и какао-порошок и готовится на сливках или молоке. Горячий шоколад – один из самых вкусных напитков для хорошего сна!

5 расслабляющих напитков для хорошего сна freepik.com

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Мятный чай

Напиток на основе мяты - успокаивает и расслабляет. Также мятный чай хорошо пить при тошноте. Такой чай не только полезный, но и очень вкусный!

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