На какие проявления в организме следует обратить внимание .

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Эксперты медицинского ресурса Healthline перечислили первые признаки развивающего опасного заболевания – диабета.

Диабет развивается на фоне патологических нарушений, связанных с выработкой инсулина и реакцией клеток на гормон. В процессе развития заболевания, уровень сахара в крови становится устойчиво высоким.

Названы признаки начинающегося диабета freepik.com

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Если человек замечает у себя следующие малоизвестные признаки развития опасного недуга, то следуют сразу же обращаться за консультацией к врачу.

Многие признаки, кстати, не являются явными, и, на первый взгляд, не связаны с изменениями в выработке инсулина. И речь идет о таких симптомах:

Белая моча

Диабет может сопровождаться инфекциями в мочеполовой системе, и моча приобретает мутноватый молочный оттенок. Если у женщины высокий уровень сахара, то часто наблюдается бактериальный вагиноз. Эти симптомы могут сигнализировать о развивающемся диабете.

Названы признаки начинающегося диабета freepik.com

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Кожный зуд

Кожный зуд также относится к малоизвестным признакам диабета. Повышенный сахар в крови поражает нервные волокна и вызывает навязчивый зуд. Чаще всего зуд охватывает конечности, но может распространиться и по всему телу.

Сухость во рту

Заметили пересыхание рта и губ – значит нужно проверить уровень сахара.

Названы признаки начинающегося диабета freepik.com

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Эректильная дисфункция

Из-за повышения сахара в крови повреждаются кровеносные сосуды половых органов, в результате чего появляются эректильные дисфункции и импотенция.

Темные пятна на коже

Иногда заболевание сахарным диабетом проявляется черным акантозом – темными бархатистыми пятнами на коже, чаще всего на складках кожи в области шеи. Пятна возникают из-за роста воспроизведения клеток под влиянием высокого уровня инсулина.

Названы признаки начинающегося диабета freepik.com

Медики предупреждают об опасности диабета и его последствий: инсульте, почечной недостаточности и болезней сердца. Если есть какие-либо первые признаки, не откладывайте поход к специалисту!

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