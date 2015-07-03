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Как приготовить какао: Полезные советы и 7 необычных рецептов

Спецтема: Зимние Лайфхаки
Комментариев: 4
Согревающий, ароматный какао - идеальный напиток в холодную погоду.
Как приготовить какао: Полезные советы и 7 необычных рецептов
Как приготовить какао: Полезные советы и 7 необычных рецептов
freepik.com

Какао - отличный напиток для зимы. Он помогает восстановить силы и улучшить настроение. IVONA подготовила для тебя несколько вариантов приготовления этого вкусного горячего напитка.

Как приготовить какао: Полезные советы

 

Чтобы взбодриться и улучшить себе настроение, достаточно приготовить себе чашечку какао.  Какао и шоколад очень полезны при активной умственной или физической работе, многие называют их прекрасным антидепрессантом. Утром напиток придаст бодрости и зарядит энергией, вечером можно выпить какао для снятия напряжения и усталости. 

Как приготовить какао: Полезные советы и 7 необычных рецептов
Как приготовить какао: Полезные советы и 7 необычных рецептов
freepik.com

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Для приготовления классического напитка потребуется какао-порошок, сахар, молоко или вода. Какао-порошок перемешивают с сахаром и разводят небольшим количеством горячего молока или воды. Затем оставшуюся жидкость доводят до кипения, добавляют туда разведенное какао и снова дают закипеть, не забывая помешивать. В готовый напиток можно по желанию добавить корицу, ваниль, мускатный орех, сгущенное молоко, ром или ликер.

Пить какао лучше всего из больших чашек с толстыми стенками, это позволит в полной мере ощутить вкус и аромат напитка, не давая ему преждевременно остыть. Подавать какао желательно со свежей выпечкой.

Лучшие рецепты какао

 

  • Какао с шоколадом и сгущенным молоком

 

Ингредиенты:

  • Молоко - 500 мл
  • Какао-порошок - 2 ст.л.
  • Темный шоколад - 20 г
  • Сгущенное молоко - по вкусу
  • Шоколадная стружка или корица - для украшения.

Какао с шоколадом и сгущенным молоком
Какао с шоколадом и сгущенным молоком
freepik.com

Приготовление: Молоко нагреть, добавить какао-порошок и кусочки шоколада. Перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Довести до кипения и снять с огня. Добавить сгущенное молоко, перемешать. Разлить по чашками и украсить шоколадной стружкой или корицей.

  • Какао с молоком

Ингредиенты:

  • Молоко - 400 мл
  • Какао-порошок - 20 г
  • Сахар - 20 г
  • Корица, ваниль, мускатный орех - по желанию.

Какао с молоком
Какао с молоком
freepik.com

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Приготовление: Нагреть молоко, добавить сахар и перемешать. Всыпать какао-порошок и, помешивая, хорошо размешать, чтобы не было комочков. Довести до кипения на медленном огне, разлить по чашкам. Добавить корицу или ваниль и сразу же подавать.

  • Апельсиновое какао

Ингредиенты:

  • Апельсиновый ликер - 3 ст. ложки
  • Молоко - 4 стакана
  • Кипяток - 1/3 чашки
  • Какао-порошок - 1/4 чашки
  • Щепотка соли
  • Сахар - 1/2 чашки.

Апельсиновое какао
Апельсиновое какао
freepik.com

Приготовление: Сахар, какао-порошок и соль залить горячей водой, довести до кипения, проварить 2 минуты. Влить молоко, перемешать и снять с огня. Добавить апельсиновый ликер (можно на основе сливок), перемешать и разлить по чашкам.

  • “Тропическое“ какао

Ингредиенты:

  • Кокосовое молоко - 3 ст. ложки
  • Кипяток - 3/4 стакана
  • Финики без косточек - 3 шт.
  • Какао-порошок - 1 ст. ложка
  • Щепотка корицы.

"Тропическое" какао
freepik.com

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Приготовление: Всыпать все ингредиенты в кастрюлю. С помощью погружного блендера смешать все до однородности. Подогревать тропический какао, помешивая, на слабом огне. До кипения не доводить. Затем, не снимая с плиты, накрыт кастрюлю крышкой, и дать напитку настояться 7-10 минут.

  • Какао по-мексикански

Ингредиенты:

  • Молоко - 200 мл
  • Сахар - 2 ч. ложки
  • Какао-порошок - 1 ст. ложка
  • Ванильный сахар - 1/2 ч. ложки
  • Щепотка соли
  • Щепотка корицы
  • Щепотка кайенского перца.

Какао по-мексикански
Какао по-мексикански
freepik.com

Приготовление: Молоко подогреть в кастрюле. Добавить какао и специи. На среднем огне довести какао до кипения, взбивая напиток венчиком. Снять с плиты, перелить какао в кружку, добавить сахар.

  • Какао по-барселонски

Ингредиенты:

  • Кипяток - 2/3 стакана
  • Черный горький шоколад - 60 г
  • Молоко - 250 мл
  • Эспрессо (или крепкий кофе) - 1 стакан
  • Какао-порошок - 1/4 стакана
  • Коричневый сахар - 1/4 стакана
  • Апельсиновая цедра.

Какао по-барселонски
Какао по-барселонски
freepik.com

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Приготовление: В сотейник добавить воду и шоколад, нагревать емкость до растворения шоколада. Добавить остальные ингредиенты. Варить, помешивая, 5-7 минут на среднем огне. Разлить какао по кружкам, украсить на свое усмотрение.

  • Какао “Терракотовая армия“

Ингредиенты:

  • Растительное молоко - 2 стакана
  • Какао-порошок - 2 ст. ложки
  • Кленовый сироп - 2 ст. ложки
  • Кокосовое масло - 1 ч. ложка
  • Молотый имбирь - 1/2 ч. ложки
  • Корица - 1/2 ч. ложки
  • Тыквенное пюре - 2 ст. ложки
  • Лимонная цедра.

Какао
Какао "Терракотовая армия"
freepik.com

Приготовление: Все ингредиенты взбить в блендере до однородности. Перелить в кастрюлю и варить какао на среднем огне, постоянно помешивая и не доводя до кипения. Разить напиток по кружкам, украсить на свой вкус.

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Теги: какао, какао-порошок, зимние напитки, согревающие напитки, горячий шоколад, горячие напитки
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  27.01.2018, 13:55
Оценка:  0
гость
20гр порошка какао, 20гр сахара, 400мл молока и далее согласно рецепта- получился довольно таки вкусный напиток. Жена возразила: много порошка какао, однако откушала с удовольствием. Ох уж эти женщины.....
гость  (аноним)  26.09.2017, 20:11
Оценка:  0
гость
Можно заменить какао порошок на кэроб, и получиться вкусная замена.
Кэроб сейчас набирает обороты, продается и в магазинах специализированных и в сетевых. Я все приобретаю в магазине Оргтиум. www.orgtium.ru
гость  (аноним)  30.03.2017, 15:33
Оценка:  0
гость
авпкпк
гость  (аноним)  03.07.2015, 00:19
Оценка:  0
гость
Вот собралась делать торт на тему Angry Birds для дочки. Хотела купить на сайте koritsa.co.ua/products/poroshki/k akao-poroshok/ какао порошок. Подскажите, где можно ещё купить их!
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