Как приготовить какао: Полезные советы и 7 необычных рецептов
Какао - отличный напиток для зимы. Он помогает восстановить силы и улучшить настроение. IVONA подготовила для тебя несколько вариантов приготовления этого вкусного горячего напитка.
Как приготовить какао: Полезные советы
Чтобы взбодриться и улучшить себе настроение, достаточно приготовить себе чашечку какао. Какао и шоколад очень полезны при активной умственной или физической работе, многие называют их прекрасным антидепрессантом. Утром напиток придаст бодрости и зарядит энергией, вечером можно выпить какао для снятия напряжения и усталости.
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Для приготовления классического напитка потребуется какао-порошок, сахар, молоко или вода. Какао-порошок перемешивают с сахаром и разводят небольшим количеством горячего молока или воды. Затем оставшуюся жидкость доводят до кипения, добавляют туда разведенное какао и снова дают закипеть, не забывая помешивать. В готовый напиток можно по желанию добавить корицу, ваниль, мускатный орех, сгущенное молоко, ром или ликер.
Пить какао лучше всего из больших чашек с толстыми стенками, это позволит в полной мере ощутить вкус и аромат напитка, не давая ему преждевременно остыть. Подавать какао желательно со свежей выпечкой.
Лучшие рецепты какао
- Какао с шоколадом и сгущенным молоком
Ингредиенты:
- Молоко - 500 мл
- Какао-порошок - 2 ст.л.
- Темный шоколад - 20 г
- Сгущенное молоко - по вкусу
- Шоколадная стружка или корица - для украшения.
Приготовление: Молоко нагреть, добавить какао-порошок и кусочки шоколада. Перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Довести до кипения и снять с огня. Добавить сгущенное молоко, перемешать. Разлить по чашками и украсить шоколадной стружкой или корицей.
- Какао с молоком
Ингредиенты:
- Молоко - 400 мл
- Какао-порошок - 20 г
- Сахар - 20 г
- Корица, ваниль, мускатный орех - по желанию.
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Приготовление: Нагреть молоко, добавить сахар и перемешать. Всыпать какао-порошок и, помешивая, хорошо размешать, чтобы не было комочков. Довести до кипения на медленном огне, разлить по чашкам. Добавить корицу или ваниль и сразу же подавать.
- Апельсиновое какао
Ингредиенты:
- Апельсиновый ликер - 3 ст. ложки
- Молоко - 4 стакана
- Кипяток - 1/3 чашки
- Какао-порошок - 1/4 чашки
- Щепотка соли
- Сахар - 1/2 чашки.
Приготовление: Сахар, какао-порошок и соль залить горячей водой, довести до кипения, проварить 2 минуты. Влить молоко, перемешать и снять с огня. Добавить апельсиновый ликер (можно на основе сливок), перемешать и разлить по чашкам.
- “Тропическое“ какао
Ингредиенты:
- Кокосовое молоко - 3 ст. ложки
- Кипяток - 3/4 стакана
- Финики без косточек - 3 шт.
- Какао-порошок - 1 ст. ложка
- Щепотка корицы.
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Приготовление: Всыпать все ингредиенты в кастрюлю. С помощью погружного блендера смешать все до однородности. Подогревать тропический какао, помешивая, на слабом огне. До кипения не доводить. Затем, не снимая с плиты, накрыт кастрюлю крышкой, и дать напитку настояться 7-10 минут.
- Какао по-мексикански
Ингредиенты:
- Молоко - 200 мл
- Сахар - 2 ч. ложки
- Какао-порошок - 1 ст. ложка
- Ванильный сахар - 1/2 ч. ложки
- Щепотка соли
- Щепотка корицы
- Щепотка кайенского перца.
Приготовление: Молоко подогреть в кастрюле. Добавить какао и специи. На среднем огне довести какао до кипения, взбивая напиток венчиком. Снять с плиты, перелить какао в кружку, добавить сахар.
- Какао по-барселонски
Ингредиенты:
- Кипяток - 2/3 стакана
- Черный горький шоколад - 60 г
- Молоко - 250 мл
- Эспрессо (или крепкий кофе) - 1 стакан
- Какао-порошок - 1/4 стакана
- Коричневый сахар - 1/4 стакана
- Апельсиновая цедра.
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Приготовление: В сотейник добавить воду и шоколад, нагревать емкость до растворения шоколада. Добавить остальные ингредиенты. Варить, помешивая, 5-7 минут на среднем огне. Разлить какао по кружкам, украсить на свое усмотрение.
- Какао “Терракотовая армия“
Ингредиенты:
- Растительное молоко - 2 стакана
- Какао-порошок - 2 ст. ложки
- Кленовый сироп - 2 ст. ложки
- Кокосовое масло - 1 ч. ложка
- Молотый имбирь - 1/2 ч. ложки
- Корица - 1/2 ч. ложки
- Тыквенное пюре - 2 ст. ложки
- Лимонная цедра.
Приготовление: Все ингредиенты взбить в блендере до однородности. Перелить в кастрюлю и варить какао на среднем огне, постоянно помешивая и не доводя до кипения. Разить напиток по кружкам, украсить на свой вкус.
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