Согревающий, ароматный какао - идеальный напиток в холодную погоду.

Какао - отличный напиток для зимы. Он помогает восстановить силы и улучшить настроение. IVONA подготовила для тебя несколько вариантов приготовления этого вкусного горячего напитка.

Как приготовить какао: Полезные советы

Чтобы взбодриться и улучшить себе настроение, достаточно приготовить себе чашечку какао. Какао и шоколад очень полезны при активной умственной или физической работе, многие называют их прекрасным антидепрессантом. Утром напиток придаст бодрости и зарядит энергией, вечером можно выпить какао для снятия напряжения и усталости.

Как приготовить какао: Полезные советы и 7 необычных рецептов freepik.com

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Для приготовления классического напитка потребуется какао-порошок, сахар, молоко или вода. Какао-порошок перемешивают с сахаром и разводят небольшим количеством горячего молока или воды. Затем оставшуюся жидкость доводят до кипения, добавляют туда разведенное какао и снова дают закипеть, не забывая помешивать. В готовый напиток можно по желанию добавить корицу, ваниль, мускатный орех, сгущенное молоко, ром или ликер.

Пить какао лучше всего из больших чашек с толстыми стенками, это позволит в полной мере ощутить вкус и аромат напитка, не давая ему преждевременно остыть. Подавать какао желательно со свежей выпечкой.

Лучшие рецепты какао

Какао с шоколадом и сгущенным молоком

Ингредиенты:

Молоко - 500 мл

Какао-порошок - 2 ст.л.

Темный шоколад - 20 г

Сгущенное молоко - по вкусу

Шоколадная стружка или корица - для украшения.

Какао с шоколадом и сгущенным молоком freepik.com

Приготовление: Молоко нагреть, добавить какао-порошок и кусочки шоколада. Перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Довести до кипения и снять с огня. Добавить сгущенное молоко, перемешать. Разлить по чашками и украсить шоколадной стружкой или корицей.

Какао с молоком

Ингредиенты:

Молоко - 400 мл

Какао-порошок - 20 г

Сахар - 20 г

Корица, ваниль, мускатный орех - по желанию.

Какао с молоком freepik.com

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Приготовление: Нагреть молоко, добавить сахар и перемешать. Всыпать какао-порошок и, помешивая, хорошо размешать, чтобы не было комочков. Довести до кипения на медленном огне, разлить по чашкам. Добавить корицу или ваниль и сразу же подавать.

Апельсиновое какао

Ингредиенты:

Апельсиновый ликер - 3 ст. ложки

Молоко - 4 стакана

Кипяток - 1/3 чашки

Какао-порошок - 1/4 чашки

Щепотка соли

Сахар - 1/2 чашки.

Апельсиновое какао freepik.com

Приготовление: Сахар, какао-порошок и соль залить горячей водой, довести до кипения, проварить 2 минуты. Влить молоко, перемешать и снять с огня. Добавить апельсиновый ликер (можно на основе сливок), перемешать и разлить по чашкам.

“Тропическое“ какао

Ингредиенты:

Кокосовое молоко - 3 ст. ложки

Кипяток - 3/4 стакана

Финики без косточек - 3 шт.

Какао-порошок - 1 ст. ложка

Щепотка корицы.

"Тропическое" какао freepik.com

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Приготовление: Всыпать все ингредиенты в кастрюлю. С помощью погружного блендера смешать все до однородности. Подогревать тропический какао, помешивая, на слабом огне. До кипения не доводить. Затем, не снимая с плиты, накрыт кастрюлю крышкой, и дать напитку настояться 7-10 минут.

Какао по-мексикански

Ингредиенты:

Молоко - 200 мл

Сахар - 2 ч. ложки

Какао-порошок - 1 ст. ложка

Ванильный сахар - 1/2 ч. ложки

Щепотка соли

Щепотка корицы

Щепотка кайенского перца.

Какао по-мексикански freepik.com

Приготовление: Молоко подогреть в кастрюле. Добавить какао и специи. На среднем огне довести какао до кипения, взбивая напиток венчиком. Снять с плиты, перелить какао в кружку, добавить сахар.

Какао по-барселонски

Ингредиенты:

Кипяток - 2/3 стакана

Черный горький шоколад - 60 г

Молоко - 250 мл

Эспрессо (или крепкий кофе) - 1 стакан

Какао-порошок - 1/4 стакана

Коричневый сахар - 1/4 стакана

Апельсиновая цедра.

Какао по-барселонски freepik.com

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Приготовление: В сотейник добавить воду и шоколад, нагревать емкость до растворения шоколада. Добавить остальные ингредиенты. Варить, помешивая, 5-7 минут на среднем огне. Разлить какао по кружкам, украсить на свое усмотрение.

Какао “Терракотовая армия“

Ингредиенты:

Растительное молоко - 2 стакана

Какао-порошок - 2 ст. ложки

Кленовый сироп - 2 ст. ложки

Кокосовое масло - 1 ч. ложка

Молотый имбирь - 1/2 ч. ложки

Корица - 1/2 ч. ложки

Тыквенное пюре - 2 ст. ложки

Лимонная цедра.

Какао "Терракотовая армия" freepik.com

Приготовление: Все ингредиенты взбить в блендере до однородности. Перелить в кастрюлю и варить какао на среднем огне, постоянно помешивая и не доводя до кипения. Разить напиток по кружкам, украсить на свой вкус.

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