Эксперт перечислила основные симптомы дефицита углеводов .

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Категория людей, желающих сбросить лишний вес, часто исключают из своего рациона «плохие»‎ углеводы. Только этого не стоит делать.

Уверен эксперт по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крело. По мнению специалиста «плохие» углеводы очень важны для здоровья.

Признаки нехватки углеводов в организме freepik.com

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Специалист назвала 5 признаков, которые свидетельствуют о дефиците углеводов в рационе.

Усталость и слабость. Если организму не хватает глюкозы, значит у него маленькие запасы энергии. Уровень сахара в крови падает, человек чувствует усталость и слабость.

Тяга к еде. Нестабильный уровень сахара в крови вызывает тягу к еде.

Неприятный запах изо рта. Если в организме не хватает углеводов, он начинает превращать жировые запасы. Затем он переходит в состояние кетоза и начинает выделять химические соединения — кетоны — через рот, из-за чего и появляется неприятный запах изо рта.

Признаки нехватки углеводов в организме freepik.com

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Жалобы на пищеварение. Продукты с высоким содержанием углеводов содержат много клетчатки, она же требуется для полноценного функционирования пищеварения. Дефицит клетчатки может спровоцировать запор.

Признаки нехватки углеводов в организме freepik.com

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Головная боль и недостаток концентрации. Для обеспечения мозга энергией, организму нужна глюкоза. Когда она отсутствует, то человек не может сосредоточиться. И, кстати, падение уровня сахара в крови часто приводит к головной боли, а не только вызывает усталость.

Признаки нехватки углеводов в организме freepik.com

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Важно понимать, что не нужно злоупотреблять мучными изделиями. Главное, чтобы в рационе присутствовали сложные углеводы, сохраняющие длительное насыщение и давали организму полезные и питательные вещества.

Также не забывайте, что в случае частых жалоб на плохое самочувствие – обратитесь к своему семейному врачу!

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