Признаки нехватки углеводов в организме
Читай также: 6 симптомов переизбытка витамина D
Категория людей, желающих сбросить лишний вес, часто исключают из своего рациона «плохие» углеводы. Только этого не стоит делать.
Уверен эксперт по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крело. По мнению специалиста «плохие» углеводы очень важны для здоровья.
Читай также: Эксперты назвали самые вредные завтраки
Специалист назвала 5 признаков, которые свидетельствуют о дефиците углеводов в рационе.
Усталость и слабость. Если организму не хватает глюкозы, значит у него маленькие запасы энергии. Уровень сахара в крови падает, человек чувствует усталость и слабость.
Тяга к еде. Нестабильный уровень сахара в крови вызывает тягу к еде.
Неприятный запах изо рта. Если в организме не хватает углеводов, он начинает превращать жировые запасы. Затем он переходит в состояние кетоза и начинает выделять химические соединения — кетоны — через рот, из-за чего и появляется неприятный запах изо рта.
Читай также: Названы продукты, убивающие интимное влечение
Жалобы на пищеварение. Продукты с высоким содержанием углеводов содержат много клетчатки, она же требуется для полноценного функционирования пищеварения. Дефицит клетчатки может спровоцировать запор.
Читай также: Тренер назвал секрет эффективной тренировки
Головная боль и недостаток концентрации. Для обеспечения мозга энергией, организму нужна глюкоза. Когда она отсутствует, то человек не может сосредоточиться. И, кстати, падение уровня сахара в крови часто приводит к головной боли, а не только вызывает усталость.
Читай также: Передается ли коронавирус через продукты питания: ответ ученых
Важно понимать, что не нужно злоупотреблять мучными изделиями. Главное, чтобы в рационе присутствовали сложные углеводы, сохраняющие длительное насыщение и давали организму полезные и питательные вещества.
Также не забывайте, что в случае частых жалоб на плохое самочувствие – обратитесь к своему семейному врачу!
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Не только от шампанского: что может вызвать вздутие живота
- Что делать, если вторая половина сильно привязана к соцсетям
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил