6 симптомов переизбытка витамина D
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Витамин D получают с прямыми солнечными лучами, а также определенными продуктами.
Человек может ошибочно думать, что этого витамина недостаточно в организме, и не подразумевает, что им можно перенасытиться.
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Зачем нужен витамин D
Компонент необходим всем для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний, снижения риска онкологических недугов и аутоиммунных болезней щитовидной железы.
Кстати, исследования показали, что каждая пятая женщина до 45 лет и каждый второй мужчина после 50-ти нуждается в витамине D. Благодаря ему вырабатывается инсулин, происходит кальциево-фосфорный обмен, который участвует в регуляции уровня глюкозы в крови.
Чем чревата нехватка витамина D
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Специалисты в области здоровья связывают дефицит витамина D с лишним весом. Витамин D позволяет организму усваивать кальций, а когда его недостаточно, то витамин D выводит кальций из костей. Из-за этого может возникнуть процесс снижения плотности костей.
Также известно, что при дефиците компонента может ухудшаться настроение, учащаются переломы, развивается гипертония, абдоминальное ожирение, проявляется слабый иммунитет и проблемы с зачатием детей. Есть еще версия, что нехватка витамина D провоцирует преждевременное старение.
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Симптомы передозировки витамина D
- Бессонница
- Раздражительность
- Мышечные и суставные боли
- Повышенное артериальное давление
- Рвота и обезвоживание
Давайте разберемся, почему же может возникнуть передозировка этого витамина. По мнению медиков, это связано с употреблением витаминных добавок в количестве, превышающие суточную норму. Чтобы этого не допустить – читайте информацию о суточной норме на этикетке или обратитесь за консультацией с препаратом к семейному врачу. Важно следовать только назначенному лечению.
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