Эксперт рассказал всю правду о магазинном хлебе
Читай также: Три основные причины, мешающие качественно похудеть
В эфире телеканала «Украина 24» пекарь Игорь Лаврешин рассказал, что, купленный хлеб в магазине, может нанести вред здоровью в том случае, если были допущены нарушения в традиционных и инновационных технологиях изготовления продукта.
В таком хлебе может появится плесень и токсины. А вот с домашним хлебом вряд ли будут какие-то проблемы, отмечает специалист. Кстати, на Ivona можно подсмотреть рецепт вкусной и полезной выпечки: как приготовить хлеб без глютена.
Хлеб – это очень сложный продукт. В служебной литературе по поводу качества хлеба описан комплекс характеристик, которые обусловливают потребительские свойства этого продукта и его пищевую безопасность. Если вы готовите дома – конечно, вы не нарушаете технологию производства хлеба, у вас всегда хлеб будет идеальный, он никогда не будет портиться. Если мы покупаем хлеб в крупных торговых сетях, здесь могут таиться всевозможные секреты, и не исключены случаи, когда вы будете получать на ваш стол хлеб, зараженный плесневыми грибами либо патогенной флорой", — рассказал пекарь.
Игорь Лаврешин говорит, если даже срезать плесень с хлеба – есть его все равно нельзя.
Опасность представляет не столько сама плесень, сколько микотоксины, которые содержатся в таком хлебе, продукты жизнедеятельности этих грибов. Если будете его постоянно употреблять в пищу, это может принести большой вред здоровью. Срезать плесень и употреблять хлеб нельзя ни в коем случае. Если вы видите хоть малейшую колонию плесени, такой продукт подлежит утилизации, — подчеркивает Лаврешин.
Читай также: В какое время нельзя есть фрукты и почему
Какой срок реализации хлеба?
Хлеб – продукт кратковременного хранения. Срок хранения исчисляется со времени выхода из печи. Итак, какой же срок реализации хлеба:
- Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — 36 часов
- Хлеб из пшеничной муки — 24 часа
- Мелкоштучные изделий массой менее 200 г — 16 часов
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Эти продукты нельзя есть на голодный желудок
- Антитела к коронавирусу обнаружены через шесть месяцев после заражения
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил