Пекарь рассказал, в каких случаях купленные хлебобулочное изделия могут нести вред здоровью .

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В эфире телеканала «Украина 24» пекарь Игорь Лаврешин рассказал, что, купленный хлеб в магазине, может нанести вред здоровью в том случае, если были допущены нарушения в традиционных и инновационных технологиях изготовления продукта.

В таком хлебе может появится плесень и токсины. А вот с домашним хлебом вряд ли будут какие-то проблемы, отмечает специалист. Кстати, на Ivona можно подсмотреть рецепт вкусной и полезной выпечки: как приготовить хлеб без глютена.

Эксперт рассказал всю правду о магазинном хлебе freepik.com

Хлеб – это очень сложный продукт. В служебной литературе по поводу качества хлеба описан комплекс характеристик, которые обусловливают потребительские свойства этого продукта и его пищевую безопасность. Если вы готовите дома – конечно, вы не нарушаете технологию производства хлеба, у вас всегда хлеб будет идеальный, он никогда не будет портиться. Если мы покупаем хлеб в крупных торговых сетях, здесь могут таиться всевозможные секреты, и не исключены случаи, когда вы будете получать на ваш стол хлеб, зараженный плесневыми грибами либо патогенной флорой", — рассказал пекарь.

Эксперт рассказал всю правду о магазинном хлебе freepik.com

Игорь Лаврешин говорит, если даже срезать плесень с хлеба – есть его все равно нельзя.

Опасность представляет не столько сама плесень, сколько микотоксины, которые содержатся в таком хлебе, продукты жизнедеятельности этих грибов. Если будете его постоянно употреблять в пищу, это может принести большой вред здоровью. Срезать плесень и употреблять хлеб нельзя ни в коем случае. Если вы видите хоть малейшую колонию плесени, такой продукт подлежит утилизации, — подчеркивает Лаврешин.

Эксперт рассказал всю правду о магазинном хлебе freepik.com

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Какой срок реализации хлеба?

Хлеб – продукт кратковременного хранения. Срок хранения исчисляется со времени выхода из печи. Итак, какой же срок реализации хлеба:

Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — 36 часов

Хлеб из пшеничной муки — 24 часа

Мелкоштучные изделий массой менее 200 г — 16 часов

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